Öğrencilerin ürettiği oyuncaklar sel bölgesindeki okullara hediye edildi - Son Dakika
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Öğrencilerin ürettiği oyuncaklar sel bölgesindeki okullara hediye edildi

10.10.2022 16:10
Öğrencilerin ürettiği oyuncaklar sel bölgesindeki okullara hediye edildi

Kastamonu'da Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen oyuncaklar, Bozkurt ve İnebolu ilçelerindeki okullara hediye edildi.

Kastamonu'da Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen oyuncaklar, Bozkurt ve İnebolu ilçelerindeki okullara hediye edildi.

Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü'nde öğretmen, teknisyen ve öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncaklar, geçen yıl yaşanan selde hayatını kaybeden memur Duygu Çelikel anısına yapılan Bozkurt Duygu Çelikel Anaokulu ve yine aynı selde İnebolu'nun Özlüce köyünde hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Rabia Aydemir anısına yapılan Özlüce Ortaokulu Rabia Aydemir Kütüphanesi'ne teslim edildi.

Okul Müdürü Şükrü Bayraktar, yaptığı açıklamada, Kastamonu Valisi Avni Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ve Taşmektep oyuncak üretim ekibi tarafından paketlenmesi yapılan 60 oyuncağı okullara teslim ettiklerini söyledi.

Oyuncakları alan çocukların mutluluğunun görülmeye değer olduğunu belirten Çakır, "Okulumuzdaki atölyemizde ahşap oyuncaklar yapıyoruz. Bir yandan da sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Sel felaketinde vefat eden Milli Eğitim personelimiz Duygu Çelikel ve Rabia Aydemir öğrencimizin anısına okulumuzda üretimini yaptığımız Taşmektep Oyuncakları teslim ederek sosyal sorumluluk çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerin ürettiği oyuncaklar sel bölgesindeki okullara hediye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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