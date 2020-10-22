Öğrencilerin videosu Rektör Budak'ı duygulandırdı - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ)'nin 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi hazırlık toplantısı Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın katılımıyla gerçekleşirken, pandemi dönemi nedeniyle uzak kaldığı öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yayınladığı videoyu izleyen Rektör Budak, duygu dolu anlar yaşadı.

Ege Üniversitesi (EÜ) 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi hazırlık toplantısı, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve üniversite üst yönetiminin yanı sıra; senato üyeleri, daire başkanları, akademik ve idari çalışanlardan temsilciler katıldı.

Toplantı sırasında, pandemi dönemi nedeniyle uzak kaldığı öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yayınladığı ve kendisine yönelik mesajlar içeren videoyu izleyen Prof. Dr. Budak, duygu dolu anlar yaşadı.

Ege Üniversitesinin temel hedefinin öğrenci odaklı, eğitim-öğretimde kalite öncelikli bir araştırma üniversitesi olmak olduğunu ifade eden Rektör Budak, "Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz bahar yarıyılını, salgın sürecinin ortaya çıkardığı yeni koşullar dahilinde sürdürmek durumunda kaldık. Bu süreç, hayatımızın her alanında olduğu gibi üniversitemizde de geniş çaplı bir değişimi kaçınılmaz kıldı. Ne mutlu ki, Ege Üniversitesi olarak, süreci oldukça iyi yönetmenin gururunu yaşadık. Çağa uygun eğitim-öğretim metotlarımız ve dijital dönüşüm haritamız sayesinde pandemi koşullarına uyum sağlamada, sistemlerimizin bu koşullara göre revize edilmesinde zorluk yaşamadık. Şüphesiz ki, bu süreçte mücadelenin başkahramanları sağlık çalışanlarımız oldu. Fedakarlıkları, yoğun emek ve çabalarıyla her türlü takdirin ötesinde bir gayret sergilediler. Bu vesileyle başta üniversitemiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza da tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Amacımız; eğitim-öğretim faaliyetlerimizin aksamadan, tüm hızıyla yüksek kalitede devam etmesidir"

Eğitimin önemine değinen Rektör Budak, "Sağlık, bir toplumun mevcudiyetinin temel koşuluysa; eğitim de bu toplumların nesiller boyu yaşatılmasının, medeniyetlerin ilerlemesinin anahtarıdır. Her ikisinin de aksamadan devam etmesi, toplumlar için hayati derecede önemlidir. Bu bilinçle, önümüzdeki dönemde yegane amacımız; eğitim-öğretim faaliyetlerimizin aksamadan, tüm hızıyla, yüksek kalitede devam etmesidir. Hem akademik hem de idari faaliyetlerimizi nicelik ve nitelik yönünden kuvvetlendirmeliyiz. Salgının etkileriyle mücadelede Ege Üniversitesine yakışır bir tablo çizmek için tek yürek olmalıyız. Akademik birimlerimiz, bu süreçte öğrencilerimizin yaşadığı endişeler konusunda daha hassas olmalı; online yürüttüğümüz eğitimin de yüz yüze eğitim metotlarımız kadar verimli olmasına özen göstermeliler. İdari birimlerimiz ise üniversitemizin hızlı ilerleyişini sürdürmesi için çalışmalarına her zamankinden daha yoğun motivasyonla devam etmeli" diye konuştu.

Toplantıda Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar ve çeşitli birimlerin daire başkanları, yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik hazırlıklar hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi. Sunumlarda, pandemi öncesi ve sonrası dönemler ile ileriye dönük eylem planları değerlendirildi. - İZMİR