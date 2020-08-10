Öğrencilerin yaklaşık yüzde 39'u sınavla öğrenci alan liseler için tercihte bulundu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin hazırlanan rapora göre, merkezi sınava katılan 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin 571 bin 704'ü sınavla öğrenci alan okullar için tercihte bulundu.

MEB tarafından 2020 LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları çerçevesinde hazırlanan raporda, merkezi (sınavlı) yerleştirme süreci detaylı olarak ele alındı.

Yürütücülüğünü MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı "Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı" başlıklı bu rapora göre, merkezi sınava 1 milyon 472 bin 88 öğrenci katıldı, bu öğrencilerin 571 bin 704'ü, yani yüzde 38,84'ü sınavla öğrenci alan okullar için tercihte bulundu.

Geçen yıl sınava katılan öğrencilerin yüzde 42,68'inin merkezi yerleştirme için tercih yaptığı dikkate alındığında, bu oranın 2020'de düştüğü görüldü. Bu sonuç, oluşturulan kontenjan arzı ile öğrencilerin talepleri arasındaki uyumun arttığına dair önemli bir veri olarak raporda yer aldı.

Tercihleri neticesinde 2020 yılında 212 bin 485 öğrenci sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildi. Bu durum, sınava katılan öğrencilerin yüzde 14,43'ünün sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiğini gösterdi.

Geçen yıl bu oranın yüzde 13,50 olduğu düşünüldüğünde, öğrenci sayısının artmasına rağmen kontenjan artırımı ve diğer iyileştirmeler sayesinde merkezi yerleştirme açısından öğrencilere herhangi bir dezavantaj yaratılmadığı görüldü.

Kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha yüksek ham puan ortalamasına ulaştı

Raporda, merkezi sınav puanıyla yerleşen öğrencilerin sınavda bulunan alt testlerdeki performanslarını değerlendirmek için doğru cevap sayısı dağılımları incelendi.

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalaması Türkçe alt testinde 15,32, matematik alt testinde 9,36 ve fen bilimleri alt testinde 16,47 olarak hesaplandı.

10 soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük alt testinde 8,41, din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinde 8,84 ve yabancı dil alt testinde 6,87 olduğu belirlendi.

Sınav kapsamı salgın süreci nedeniyle önemli ölçüde daraltılmasına rağmen alt testlerde elde edilen dağılımların yapısının daha önceki yıllarda elde edilenlerle uyum içinde olduğu gözlendi. Öğrencilerin en yüksek başarıyı gösterdiği alt testlerin, fen bilimleri, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük olduğu görüldü.

Bununla birlikte, 2020 yılında doğru cevap sayısı ortalamaları fen bilimleri dışındaki tüm alt testlerde 2019 yılına göre değişen ölçülerde düştü. Raporda, bu durumun önemli nedenlerinden birisi olarak "sınava giren öğrenci sayısının 2020 yılında yüzde 43 oranında artması ve sınav başvurusunun tercihe bağlı değil otomatik olarak gerçekleştirilmiş olması" gösterildi.

Sınavda kız öğrenciler tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek ham puan ortalamasına ulaştı.

20 soru bulunan alt testler arasında fen bilimleri, her iki cinsiyet grubundaki öğrencilerin en yüksek ham puan ortalamasına sahip olduğu alt test oldu. 10 soru bulunan alt testler arasında ise din kültürü ve ahlak bilgisi öğrencilerin en yüksek ham puan ortalaması aldığı alt test olma niteliği taşıdı.

20 soru bulunan alt testler arasında her iki cinsiyet grubunda da ham puan ortalamasının en düşük olduğu alt testin matematik olduğu, bu alt testte erkek öğrencilerin ham puan ortalamasının 7,81, kız öğrencilerin ham puan ortalamasının 7,92 olduğu görüldü.

Okul başarısı ile sınav başarısı arasında güçlü ilişki

Detaylı incelemeler, merkezi sınav puanıyla yerleşen öğrencilerin 2020 merkezi sınavdaki performansları ile okul performansları arasında güçlü bir bağ olduğunu gösterdi.

Öğrencilerin ortaokulda gösterdikleri akademik başarılarının bir göstergesi olan Okul Başarı Puanları (OBP) ile Merkezi Sınav Puanları arasındaki ilişki de incelendi. Buna göre OBP ile Merkezi Sınav Puanları arasında güçlü ve pozitif (?=0,840) bir ilişkinin bulunduğu belirlendi.

Bu sonuç, merkezi sınav puanıyla yerleşen öğrencilerin sınavda gösterdikleri performans ile okuldaki performansları arasındaki ilişkinin 2020'de, 2019'dan daha da güçlü olduğunu gösterdi.