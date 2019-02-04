Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Yardımıyla Okumalarını Tamamlıyor

Öğrencilerin Yardımıyla Okumalarını Tamamlıyor

2 saat önce

Batman'da yüzde 40 görme engelli muhasebe öğretmeni Abdülselam Demir, kitap okuma aşkını öğrencilerinin yardımıyla gideriyor.

Öğrencilerin Yardımıyla Okumalarını Tamamlıyor, System.String[]
Batman'da yüzde 40 görme engelli muhasebe öğretmeni Abdülselam Demir, kitap okuma aşkını öğrencilerinin yardımıyla gideriyor.

Okuldaki mesaisinin ardından Gülistan Caddesinde bulunan sahafa gelen Demir, öğrencilerle Türk ve dünya klasiğinde yer alan kitapları birlikte okuyor.

Rahatsızlığı nedeniyle günde 40 sayfadan fazla okuyamadığını belirten Demir, günün geri kalanında ise öğrencilerin okumalarını dinleyerek geçiriyor.

Görme engelime rağmen kitaplara dokunmaya ve onlarla dostluğunu devam ettirmeye çalıştığını ifade eden Demir, "Beynin gıdası kitaptır. İnsan ancak kitap okuyarak kendini geliştirebilir. Okumak insanı farklı kılar, bilgi ve kültürünü artırır. İnsana saygınlık kazandırır" diye konuştu.

Öğrencilerden Ömer Faruk Polat, "Hocamın gözlerinde sıkıntı var. Uzun süreli kitap okuduğunda gözleri yoruluyor. Ben ona kitap okuyorum. Ona kitap okudukça hem o hem ben faydalanmış oluyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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