Öğrencilerin yaşadığı bölgede uyuşturucu satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı Erenler Mahallesi'nde 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret' suçundan sabıkalı olan bir şahıs, üzerinde 77.24 gram eroin ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Uşak'ta yaşayan ve 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret' suçundan sabıkası bulunan H.A. isimli şüphelinin, Afyonkarahisar'a geldiğini tespit etti. H.A.'nın öğrencilerin yoğun yaşadığı Erenler Mahallesi'nde, "Uyuşturucu Madde imal ve Ticareti" yapma suçundan sabıkalı olan şahıslarla iletişime geçtiğini belirleyen ekipler şüpheli H.A.'nın evinde ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 77.24 gram eroin maddesi ele geçiren ekipler, H.A. ve S.G. isimli şahısları gözaltına alarak haklarında yasal işlem başlattı. - AFYONKARAHİSAR