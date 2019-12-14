Öğrencilerin 'yatay geçiş' imkânı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerin 'yatay geçiş' imkânı devam ediyor - Son Dakika

Öğrencilerin 'yatay geçiş' imkânı devam ediyor

6 saat önce

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, üniversitenin yatay geçiş imkanları hakkında açıklamada bulundu.

Öğrencilerin 'yatay geçiş' imkânı devam ediyor, System.String[]

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, üniversitenin yatay geçiş imkanları hakkında açıklamada bulundu. Öğrencilerin istemedikleri bir bölüme ve üniversiteye yerleştiğinde üzüntüye kapılmaması gerektiğine dikkat çeken Gayretli, başvuruların 10 Şubat Pazartesi günü sona ereceğini hatırlattı.

Öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçişi, yatay geçiş olarak adlandırılıyor. Yatay geçişler YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılıyor.

29 Kasım Cuma günü başlayan yatay geçiş başvurularının devam ettiğini hatırlatan Abdulkadir Gayretli, yatay geçiş fırsatları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilerin istemedikleri bir bölüme ve üniversiteye yerleştiğinde üzüntüye kapılmaması gerektiğinin altını çizen Gayretli, "Öğrenciler sonraki dönemlerde yatay geçiş sistemi ile hayallerine ulaşabilir. Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler bu sistemden faydalanabilirler" dedi.

"KESİNTİSİZ BURS SAHİBİ OLUNABİLİR"

Kurum içi ve kurum dışı yapılmak istenen yatay geçiş fırsatlarını da değinen Gayretli, kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, mevcut burs durumlarının kesintiye uğramayacağını belirtti. Gayretli, "Kurum dışı yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ise yüzde 75, 50 ve 25 oranında kesintisiz burs sahibi olma fırsatı var" diye konuştu. Gayretli, "Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı ile geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda öğrenciler yatay geçiş için başvuru yapabilir" şeklinde konuştu.

"ENGELLER KALKTI"

Öğrencilerin istediği bölümde okumasının kolaylaştığını belirten Gayretli şunları söyledi:  "Öğrenciler istedikleri bölümleri okuyabilsinler, hayallerine ulaşabilsinler diye önlerindeki tüm engeller kaldırıldı. Çünkü gençler istedikleri bölümleri keyifle okuduklarında bundan hem kendileri hem de ülkemiz istifade edecektir"

10 Şubat Pazartesi günü sona erecek yatay geçiş başvurularının kayıtları ise 24 Şubat gününe kadar devam edecek. Aynı gün İngilizce Yeterlilik Sınavı da düzenlenecek.


İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:13 Kaynak: DHA
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