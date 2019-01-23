Öğrencilerin Yeni Gözdesi "Floor Curling"
43 dakika önce
Adıyaman'da ilk kez Floor Curling Spor branşı kapsamında eğitmen eğitimleri verildi.
Adıyaman
'da ilk kez Floor Curling Spor branşı kapsamında eğitmen eğitimleri verildi.
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan İpekyolu
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Antrenörler İçin Eğitmen Eğitimi" Projesi sona erdi.
Curling Milli Takım Eğitmeni Muhammed Zeki Uçan tarafından Yeni Mahalle
Spor Salonunda 4 gün süren eğitim kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri ve Gençlik Liderlerinden 23 kursiyere "Antrenörler için Eğitmen Eğitimi" Projesi ile Flor Curling eğitimi verildi.
Adıyaman'da ilk kez Floor Curling spor branşı kapsamında eğitimlerin verildiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "İl Müdürlüğümüz Proje ve AR-GE Birimi tarafından hazırlanıp yürütülen 'Antrenörler için Eğitmen Eğitimi' Projesi kapsamında Floor Curling spor branşının aktif olarak yapılabilmesi ve her yaş gurubu tarafından severek oynanması için bu spor branşında 23 antrenör ve gençlik liderimize proje kapsamında eğitimler verildi. Curling sporunun aktif bir şekilde Adıyaman'da yaygınlaştırılması ve çocuklarımızın oynaması için başlattığımız bu proje sonrasında lisanslı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Dünya'da 7'den 70'e her kesim tarafından zevkle oynanmakta olan bu sporun zeka gelişimine katkı sağladığı da bilimsel olarak ispatlanmıştır. Ben projenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve Projemizin desteklenip finanse edilmesinde katkı sunan İpekyolu Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:21 Kaynak: İHA
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