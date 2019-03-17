Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin Yetiştirdiği Güller Şehit Kabirlerine Dikildi

Öğrencilerin Yetiştirdiği Güller Şehit Kabirlerine Dikildi

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde lise öğrencilerinin sınıflarında yetiştirdiği güller, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehit mezarlarına dikildi.

Öğrencilerin Yetiştirdiği Güller Şehit Kabirlerine Dikildi, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde lise öğrencilerinin sınıflarında yetiştirdiği güller, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehit mezarlarına dikildi.

Zile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Hikmet Sezer öncülüğünde, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar terörle mücadele de dahil kayıtlara geçen Zileli 53 şehit anısına gül yetiştirilmesi için proje başlattı.

Önerinin okul idaresince onaylanmasının ardından 22 öğrenci, geçen yıl aralıkta sınıfta saksılarda gül yetiştirmeye başladı.

Güller, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, ilçede Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikteki kabirlere dikildi. 53 gülün dikiminin ardından, şehitler için dua edildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fazıl Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitliğin yüce bir mertebe olduğuna işaret ederek, "Şehitlerimiz olmasaydı devletimiz de milletimiz de var olamazdı." dedi.

Okul Müdürü Yusuf Büyükarslan da öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Öğretmen Hikmet Sezer ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Öğrenciler her derse girdiğinde, fidanları gördüğünde Fatiha ve Yasin okuyarak şehitlerimizin ruhlarına hediye etti. Çocuklarımız, sevgi ve dualarla gülleri yetiştirdi." diye konuştu.

Öğrencilerden Nuray Şimşek de etkinliği gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:02 Kaynak: AA

Çanakkale, Zile, Güncel
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