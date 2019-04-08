Öğrencilerin Yolda Bulduğu Para Sahibine Teslim Edildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 öğrencinin yolda bulduğu bin 500 lira, okul müdürü aracılığıyla sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 öğrencinin yolda bulduğu bin 500 lira, okul müdürü aracılığıyla sahibine teslim edildi.



Nurcan Rüstem Cömertoğlu İmam Hatip İlk ve Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aydın Adıgüzel (14) ile 6. sınıf öğrencisi Fatih Çakır (12) ve kız kardeşi 5. sınıf öğrencisi Fatmanur Çakır (11), okulun yanındaki yolun kenarında bir miktar para buldu.



Okulun müdürü Nahit Yeniçeri'nin yanına giden öğrenciler, buldukları parayı teslim etti. Okul müdürü Yeniçeri'nin mahalledeki cami imamı ile sohbeti sırasında, işçilerine vereceği parayı kaybettiği öğrenilen halde esnaf Fikri Arslan okula çağrıldı. Arslan, miktarını doğru söylediği parayı öğrencilerden teslim aldı.



Yeniçeri, doğru davranışları için öğrencilere teşekkür belgesi vererek, okul gezisi ile ödüllendirdi. Paranın sahibi de öğrencilere 50'şer lira harçlık verdi.



"Paranın sahibini bulmak istedik, bulamadık"



Öğrencilerden Fatih Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolda buldukları paranın, birinin ilaç parası ya da maaşı olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Bir ay boyunca nasıl geçineceğini düşündük. Paranın sahibini bulmak istedik, bulamadık. O yüzden biz de koşa koşa okula giderek, müdürümüze verdik. Müdürümüz de bir gün sonra bizi çağırdı. Paranın sahibini bulduk. Bulduğumuz için de mutlu olduk." diye konuştu.





Okul müdürü Nahit Yeniçeri ise öğrencilerin parayı bulup getirdiklerinde kendisine "Öğretmenim bu para birisinin maaşı olabilir, birisinin ilaç parası olabilir." dediklerini, bunun da kendisini çok duygulandırdığını söyledi.





Paranın sahibini mahallede araştırdıklarını, sahibinden emin olduktan sonra da teslim ettiklerini anlatan Yeniçeri, "Çocuklarımızın bu davranışı bizi onurlandırdı. Okulda verdiğimiz eğitim-öğretimin karşılığını da davranış olarak gördük. Bu bir ispat oldu. Çocuklarımıza da teşekkür ediyorum. Hayatları boyunca bu şekilde dürüst ve erdemli davranmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





"Para bulunduğu için mutlu oldum"



Paranın sahibi Fikri Arslan ise, bakkalda yaptığı alışveriş sırasında ödeme yapacakken paranın cebinde olmadığını farkettiğini anlattı.



Evde sandığı parayı bir türlü bulamadığını dile getiren Arslan, Eşunları kaydetti:





"Yolda gördüğüm cami hocasına 'Hocam ben bir miktar para kaybettim. İşçilere verecektim, herhangi bir şekilde haberdar olursanız benim de bilgim olsun.' dedim. İmam da o gün okula gelmiş. Okul müdürü ile muhabbet ederken, müdürümüz 'Para bulduk, sahibini bulamadık. Bugün de bulamazsak yarın götürüp karakola teslim edeceğiz.' demiş. İmam da 'Benim komşunun parası olabilir' demiş, miktarını söylemiş. Bana söylediler, ben de ertesi gün çıktım geldim. Paramı teslim aldım. Sağ olsun çocuklar bulmuş. Paranın kaybolduğunu fark ettiğimde 'Para artık gitti, bulana, yiyene helal olsun.' demiştim. Ancak para bulunduğu için mutlu oldum."





Çocuklarımla gurur duyuyorum





Öğrencilerden kardeş olanların annesi Çiğdem Pala da eşinin üç yıl önce vefat ettiğini belirterek, çocuklarını tek başına büyütmeye çalıştığını söyledi.





Bir okulun yemekhanesinde çalışan Pala, "Çocuklarımın davranışı benden çok okul müdürümüz ve öğretmenlerimizden kaynaklanıyor. Onlar çocuklarımla benden daha çok ilgileniyorlar. Ben çalışıyorum. Günde en fazla iki saat onlarla ilgilenebiliyorum. Çocuklarımla gurur duyuyorum." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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