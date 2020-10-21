Öğrencilerin yolda bulduğu para sahibine teslim edildi - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3 öğrencinin yolda bulduğu 100 lira, zabıta aracılığıyla sahibine teslim edildi.
İlçede yaşayan 10 yaşındaki İsak Tekgül, Mirhan Tekgül ve Hamza Eren Gültekil, kapalı pazar yerinde bir miktar para buldu.
Belediyeye giden çocuklar buldukları 100 lirayı zabıta görevlilerine teslim etti.
Görevliler doğru davranışları için öğrencilere teşekkür belgesi verdi.
Kamera kayıtlarından para düşürdüğü belirlenen kişiye parası iade edildi.
- Kaynak: AA
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