Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin yurda 550 basamakla ulaştığı iddiası
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Öğrencilerin yurda 550 basamakla ulaştığı iddiası

1 saat önce

Gümüşhane Valiliği, bir öğrenci yurduna öğrencilerin 550 basamaklı dik yokuştan ulaştığı iddiasına yönelik açıklama yaptı.

Öğrencilerin yurda 550 basamakla ulaştığı iddiası, System.String[]

Gümüşhane Valiliği, bir öğrenci yurduna öğrencilerin 550 basamaklı dik yokuştan ulaştığı iddiasına yönelik açıklama yaptı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, Gümüşhane Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na ulaşım ile ilgili sosyal medya platformları ve bazı haber sitelerinde haberler çıktığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu, 2013 yılı Kasım ayında 800 öğrenci kapasitesi ile öğrencilerin hizmetine açılmıştır. Yurda ulaşımı sağlayan asfalt yol mevcut olup ulaşım, belediye ve özel halk otobüsleri tarafından sağlanmaktadır. Bahse konu merdivenler, öğrencilerin talebi üzerine Gümüşhane Belediyesi tarafından yaptırılmış olup, okula yürüyerek gidip gelmek isteyen öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:32 Kaynak: AA
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