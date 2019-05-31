Son Dakika Haberleri: Öğrencilerin yüzü bayram hediyesi ile güldü
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Öğrencilerin yüzü bayram hediyesi ile güldü

1 saat önce

İstanbul'da yaşayan bir hayırsever tarafından gönderilen bayram hediyeleri, Hatay'daki bir ilkokulda eğitim gören çocukların yüzünü güldürdü.

Öğrencilerin yüzü bayram hediyesi ile güldü, System.String[]
İstanbul'da yaşayan bir hayırsever tarafından gönderilen bayram hediyeleri, Hatay'daki bir ilkokulda eğitim gören çocukların yüzünü güldürdü.
İstanbul'da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, yaklaşık 10 gün önce Hassa ilçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos Dağı eteklerindeki Güvenç İlkokulu öğretmenleriyle iletişime geçti.
Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla çocukları sevindirmek istediğini dile getiren hayırsever, çocukların isim listesiyle ayakkabı numaralarını istedi.
Her öğrenciye kendi isimlerinin yazdığı ayakkabıları kargo ile okula gönderdi.
Kendi isimlerinin yazdığı ayakkabı kutularını açan çocukların sevinçleri kameralara yansıdı.
Güvenç İlkokulu Müdürü Abdullah Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hayırseverin bayramda çocukları sevindirmek için kendilerine ulaştığını ve çocuklara bayramlık ayakkabı hediye ettiğini söyledi.
Yaklaşık 3 gün önce de hediyelerin kargoyla okula ulaştığını kaydeden Akgün, "Biz de ayakkabıları çocuklarımıza dağıttık. Çocuklarımız bayram öncesinde çok mutlu oldu. Bu yardımları çocuklarımıza ulaştırmada emeği geçenlere, öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum." dedi.
Öğrencilerden Ali Artık da kendisine hediye edilen bayramlık ayakkabısını çok beğendiğini belirterek yollayan hayırsevere teşekkür ettiğini iletti.
3. sınıf öğrencilerinden İrem Nur Kilte ise bayram hediyesi aldıkları için çok mutlu olduklarını anlattı.
Kendisinin en sevdiği renk olan pembe renginde ayakkabısı olduğunu belirten Kilte, ayakkabıyı gönderen hayırsevere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:08 Kaynak: AA
Hassa, Hatay, İstanbul, Güncel
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