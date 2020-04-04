Öğrencilerinden ayrılan ilkokul öğretmeni Kum Zambaklarını kimsesiz bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerinden ayrılan ilkokul öğretmeni Kum Zambaklarını kimsesiz bırakmadı - Son Dakika

Öğrencilerinden ayrılan ilkokul öğretmeni Kum Zambaklarını kimsesiz bırakmadı

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Sınıf Öğretmeni olanDeniz Yarar geçen yıl öğrencileri ile başlattığı Kum Zambaklarını yaşatma projesine Korona virüs nedeniyle tek başına sürdürüyor.

Öğrencilerinden ayrılan ilkokul öğretmeni Kum Zambaklarını kimsesiz bırakmadı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Sınıf Öğretmeni olanDeniz Yarar geçen yıl öğrencileri ile başlattığı Kum Zambaklarını yaşatma projesine Korona virüs nedeniyle tek başına sürdürüyor. Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu öğretleni Deniz Karar, kendi evinin bahçesinde çimlendirdiği tohumları daha büyük kaplara koyarak büyütüp sahile dikti. Öğrencilerine pandemi sonrası sürpriz yapmak isteyen Karar'ın tek isteği ise sahilde off road yapan gençlerin koruma altındaki zambaklara karşı çok daha dikkatli olmaları.

Kumluca Mavikent Durali Yazıcı İlkoukulu Sınıf Öğretmeni Deniz Yarar, geçen yıl değerler eğitimi dersleri kapsamında, endemik Likya (Kum) Zambağını yok olmaması için üretme çalışması başlattı. Öğretmen Deniz Karar, öğrencileri ile birlikte, Ağustos – Eylül döneminde çiçek açan Kum zambaklarından Kasım ayında tohum aldı. Aldıkları tohumları, okul bahçesinde ve kendi evinin bahçesinde çimlendirdi. Çimlenen tohumları daha büyük kaplara koymak kaydıyla büyümesini sağladı.

260 adet Kum Zambağı diktiler

Geçen yıl yaklaşık 160 adet Likya (Kum) Zambağı diktiler. Bunun bir çoğu deniz sahilinde Offrood yapan arazi otomobil tutkunları tarafından yok edildi. Karar, her hafta sonu sahilde hem spor yapan hem de Likya (Kum) Zambaklarının bakımını yapıyor. Çiçeklerin önemli olduğunu ve sahile gelen insanlar tarafından zarar verilmesin diye çiçeklerin etrafını taşlarla çeviren Karar, "Dünyanın dengesi bozulduğu zaman insanların ne tür tehlikelerle karşı karşıya kalacağını artık hepimiz biliyoruz. Kum zambakları nergisgillerden diğer adıyla Likya Zambağı, türünün yavaş yavaş yok olduğunu görüyoruz. Biz de öğrencilerimle birlikte yaklaşık 2 yıldır Değerler Eğitimi kapsamında doğaya, çevreye saygı ve farkındalık oluşturmak adına, kum zambaklarını daha fazla üretip kumullarla buluşturmayı hedefledik. Geçen yıldan beri yaklaşık 260 kök kum zambağını kumullarla buluşturduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Öğrencilere Korona engeli

"Aslında şu anda bu dikim etkinliğini öğrencilerimle birlikte yapmam gerekiyordu" diyen Karar, "Korona virüsün sebep olduğu handikaptan dolayı evlerimizden çıkamıyoruz. Ben en azından onlara da moral olsun diye onların başladığı işi bitirmek adına onlar için gelip burada son görevimi yaptım. Buradan onlara sürpriz yapacağım. Kum zambaklarını korumak için neler yapmamız gerekiyor bunu bilsek yeter. En azından söküp taşımayalım. Endemik bir türdür. Sadece olduğu yerde yetişir. Başka yerlere taşımanın bir anlamı yok. Zaten yurt dışına çıkışları da yasak" dedi.

"Arazi arabalarıyla gelip çiğneyenler var"

Karar, "Sahillerimizde heyecan arayan gençlerimiz var. Arazi arabalarıyla. Onları da anlayışla karşılıyorum. O da bir hevestir. O da bir tutkudur. Doğaya ve çevreye biraz daha saygılı olarak etkinliklerini gerçekleştirirlerse seviniriz. Çünkü Arazide etkinlik yaparken kum zambaklarını da istemeden çiğneyebiliyorlar. Kum zambakları genelde Ağustos - Eylül aylarında çiçek açar. Bu çiçeklerde kömüre benzer tohumlar oluşur. Biz bunları çimlendirme yöntemiyle fide haline getiriyoruz. Küçük kaplarda büyütüyoruz. Daha sonra bunları daha büyük kaplara alıyoruz. En az 2 – 3 aşaması var. Daha sonra büyük kaplara iyice olgunlaştığına inandığımız kökleri de getirip bu şekilde kumlullarla buluşturuyoruz. Böylece de doğaya katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Çeşitli kaynaklara göre dünyada 110 çeşit türü olduğu söyleniyor. Dünyada Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yetişiyor. Karadeniz'in güney kıyılarında. Yani bizim Karadeniz kıyılarımızda. Özellikle Sinop'ta daha çok olduğunu biliyoruz. Kum zambaklarının Fethiye'den Antalya'nın doğusundaki bölümde yetişenlerine Likya Zambağı deniliyor. Neden Likya Zambağı deniliyor. Likya İmparatorluğu döneminde bu güzergahta Likya Yolu vardı. Likya yolunun sağı ve solu kum zambakları dikilmişti. Şimdi koskoca sahilde sadece kumlullarda 3 – 5 tane kalmış. İnsanlarımızı bu anlamda duyarlı olmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu. - ANTALYA

Kumluca, Likya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:07 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi         
20:21
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi         
20:05
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek         
19:50
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı         
18:37
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Adana'da polis helikopterle Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi         
16:36
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü         
15:33
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 20:25:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilerinden ayrılan ilkokul öğretmeni Kum Zambaklarını kimsesiz bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]