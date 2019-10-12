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Son Dakika Güncel Öğrencilerinden farkındalık yürüyüşü

Öğrencilerinden farkındalık yürüyüşü

2 saat önce

Kütahya'nın Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 'Sporda farkındalık dağ yürüyüşü' etkinliğini gerçekleştirildi.

Öğrencilerinden farkındalık yürüyüşü, System.String[]

Kütahya'nın Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 'Sporda farkındalık dağ yürüyüşü' etkinliğini gerçekleştirildi.


Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nden 2080 metrede bulunan zirveye gerçekleştirilen yürüyüşe 100 öğrenci katıldı.


Doğanın büyüleyici etkisi ile bulutların içinde gerçekleşen yürüyüş yaklaşık 3 saat sürdü.


Amatör Spor Haftasında Yüksekokul öğrencilerine doğa bilinci ve çevreyi tanıtmak amacıyla düzenledikleri etkinliğin verimli geçtiğini belirten Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, "Öğrencilerimiz ağaçların, kurumuş yaprakların kısacası sonbaharın dokusunu hissederek mutlu oldular. Bu tür yürüyüşler gençlerin, çocukların doğal dünya için takdirini teşvik etmenin en güzel yoludur. Gençlerimiz doğa yürüyüşü esnasında gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini bizlerle paylaştılar. Sıcak ve samimi bir ortamda bugünkü yürüyüşümüzü tamamlamış olduk" dedi. - KÜTAHYA

Kayak Merkezi, Murat Dağı, Kütahya, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
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