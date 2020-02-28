Öğrencilerinden huzurevine ziyaret - Son Dakika

Sakarya Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Hendek Melek Nişancı Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti.

Okul öğretmenlerinin de eşlik ettiği ziyarette öğrenciler, yaşlılarla sohbet etti.

Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Demet Hıra, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle organize ettiği ziyaret sayesinde hayatın daha anlamlı olduğunu gördüklerini söyledi.

Huzurevi sakinlerinin kendilerini heyecanla beklediğini aktaran Hıra, "Okul öğrencilerimiz, sevgili büyüklerimizin ellerini öpüp çeşitli hediyeler takdim etti ve ikramlarda bulundu. Öğrencilerimiz de onlarla muhabbet etmenin hazzını yaşadı. Onların gözünden, farklı bir pencereden hayatı araladılar. Zahmeti az ecri büyük bir eylemde bulunarak büyüklerimizi sevindirdiler. Hepimize anlam katan, yüreklerimize iyi gelen, iyi ki gitmişiz dedirten bir ziyaret oldu." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.