Öğrencilerinden James Franco'ya cinsel istismar suçlaması!
1 saat önce
New York Times gazetesi, Studio 4 adlı oyunculuk okulunun sahibi olan ünlü aktör James Franco ve ortakları hakkında cinsel istismar davası açıldığını duyurdu.
New York Times gazetesi, Studio 4 adlı oyunculuk okulunun sahibi olan ünlü aktör James Franco ve ortakları hakkında cinsel istismar davası açıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:01
Joker, yayınlandığı ilk gün 13,3 milyon dolarlık gişe geliriyle rekor kırdı Yıldız oyuncu Rami Malek, Daniel Craig'in kendisini öptüğünü itiraf etti Sevgilisiyle arasındaki yaş farkını gazeteden öğrendiğini söyleyen Onur Ünlü, takipçilerini inandıramadı Netflix ile anlaştığını duyuran şarkıcı Ebru Yaşar, sinema filminde oynayacak