Son Dakika Haberleri: Öğrencilerinden James Franco'ya cinsel istismar suçlaması!
Son Dakika Magazin Haber

Öğrencilerinden James Franco'ya cinsel istismar suçlaması!

1 saat önce

New York Times gazetesi, Studio 4 adlı oyunculuk okulunun sahibi olan ünlü aktör James Franco ve ortakları hakkında cinsel istismar davası açıldığını duyurdu.

New York Times gazetesi, Studio 4 adlı oyunculuk okulunun sahibi olan ünlü aktör James Franco ve ortakları hakkında cinsel istismar davası açıldığını duyurdu.

Öğrencilerinden James Franco'ya cinsel istismar suçlaması!

New York Times, James Franco, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Joker, yayınlandığı ilk gün 13,3 milyon dolarlık gişe geliriyle rekor kırdı
Yıldız oyuncu Rami Malek, Daniel Craig'in kendisini öptüğünü itiraf etti Sevgilisiyle arasındaki yaş farkını gazeteden öğrendiğini söyleyen Onur Ünlü, takipçilerini inandıramadı Netflix ile anlaştığını duyuran şarkıcı Ebru Yaşar, sinema filminde oynayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 17:37:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerinden James Franco'ya cinsel istismar suçlaması!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]