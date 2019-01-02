Son Dakika Haberleri: Öğrencilerinden Vali Toraman'a Ziyaret

Öğrencilerinden Vali Toraman'a Ziyaret

36 dakika önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Mesleki Yeterliliklerle Şekillenen Gelecekler" adlı proje kapsamında Almanya'daki çeşitli işletmelerde 21 gün işbaşı eğitimlerini tamamlayarak yurda dönen Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu öğrencilerini kabul etti.

Öğrencilerinden Vali Toraman'a Ziyaret, System.String[]
Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Mesleki Yeterliliklerle Şekillenen Gelecekler" adlı proje kapsamında Almanya'daki çeşitli işletmelerde 21 gün işbaşı eğitimlerini tamamlayarak yurda dönen Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu öğrencilerini kabul etti. Ulusal Ajans (UA) tarafından finanse edilen Erasmus Plus projeleri kapsamında hazırlanan "Mesleki Yeterliliklerle Şekillenen Gelecekler" adlı proje kapsamında Almanya'nın Recklinghausen/Herne şehrine giden öğrenciler yurda döndü.

Mesleklerine uygun çeşitli işletmelerde 21 gün işbaşı eğitimlerini tamamlayarak yurda dönen Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu öğrencileri Vali Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Ziyarette; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Proje Koordinatörü Mustafa Gülmez, Okul Müdürü Mustafa İnci, Müdür Yardımcıları Hasan Düzgün, Abdullatif Türker de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Toraman, öğrencileri tebrik ederek meslek liselerinin önemine değindi.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Ajans, Kütahya, Almanya, Güncel
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