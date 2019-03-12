Son Dakika Haberleri: Öğrencilerinden Yetimlere Yardım

Öğrencilerinden Yetimlere Yardım

20 dakika önce

Çorum'da ortaokul öğrencileri tarafından yetim çocuklar için yardım toplandı.

Öğrencilerinden Yetimlere Yardım, System.String[]
Çorum'da ortaokul öğrencileri tarafından yetim çocuklar için yardım toplandı.

Kerebigazi İmam Hatip Ortaokulunca Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği (İHH) iş birliğiyle kentteki ihtiyaç sahibi yetim öğrenciler için yardım kampanyası başlatıldı.

Öğrenciler tarafından toplanan giyecek ve bir miktar para, Çorum İHH yetim birimi sorumlusu Mehmet Çalışkan ve il içi yardım sorumlusu Ümit Terziöz'e teslim edildi.

Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin anlamlı bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Toplanan yardım malzemelerinin en kısa sürede ihtiyaç sahibi yetim öğrencilere ulaştırılacağını belirten Çalışkan, "Böyle yetim dostu, iyiliksever öğrencilerimizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyoruz. Bu örnek davranışlarının diğer okul ve öğrencilerimize örnek teşkil etmesini Rabbimizden niyaz ediyorum, Allah sizlerden razı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:01 Kaynak: AA

İHH, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fabrika Sahibi İş Adamı, Çiftlikte Kafasında Koli Bandı Sarılı Halde Ölü Bulundu Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı

Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur' Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:21:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerinden Yetimlere Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]