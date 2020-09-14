Canlı yayında ders verdiği esnada sigara içen öğretmene idari soruşturma - Son Dakika

Canlı yayında ders verdiği esnada sigara içen öğretmene idari soruşturma

Canlı yayında ders verdiği esnada sigara içen öğretmene idari soruşturma Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde canlı yayında ders verdiği esnada sigara içen İngilizce öğretmeni hakkında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Canlı yayında ders verdiği esnada sigara içen öğretmene idari soruşturma SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde canlı yayında ders verdiği esnada sigara içen İngilizce öğretmeni hakkında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesinde bulunan Şirinevler Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Münevver Esra Baliç Demircioğlu, öğrencilerine canlı yayında ders verdiği esnada sigara içti. Durumu fark eden bir veli ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu. İhbarın haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevli öğretmeni açığa alarak hakkında idari soruşturma başlattı.

YORUMLAR (1) Ya sabır!: pandemi döneminin insan sağlığı üzerinde yarattığı yan etki olmasın?İncelenmeli! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Girit'in güneyindeki doğal gaz rezervleri Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar

Ali Babacan, koronavirüsü nasıl yakalandığını anlattı: Genel merkezimizdeki yoğun ziyaretçi trafiğinden kaptım

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

NTV ile yollarını ayıran Ali Ece, TRT Spor'a transfer olduğunu duyurdu

Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu

İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, silahlı saldırıya uğradı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı