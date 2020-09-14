Canlı yayında ders verdiği esnada sigara içen öğretmene idari soruşturma - Son Dakika

Canlı yayında ders verdiği esnada sigara içen öğretmene idari soruşturma
SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde canlı yayında ders verdiği esnada sigara içen İngilizce öğretmeni hakkında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.
Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesinde bulunan Şirinevler Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Münevver Esra Baliç Demircioğlu, öğrencilerine canlı yayında ders verdiği esnada sigara içti. Durumu fark eden bir veli ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu.
İhbarın haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevli öğretmeni açığa alarak hakkında idari soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 19:14 - Kaynak: İHA
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