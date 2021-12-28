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Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü! - Son Dakika

Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!

28.12.2021 13:38
Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!

Erzincan'da kardeşi tarafından öldürülen Ayşegül Taşkın'ın öğrencilerine, acı haber olaydan bir gün sonra rehber öğretmenleri eşliğinde verildi. Büyük üzüntü yaşayan öğrenciler, Ayşegül öğretmenden kalan yoklama defteri ve yazdıkları mektuplarla avundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Enver- Mebrure Okan Ortaokulunda Türkçe derslerine giren ve tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından Erzincan'da öldürülen 36 yaşındaki Ayşegül Taşkın'ın ardından öğrencilerine acı haber uzmanlar eşliğinde verildi.

Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!

Olayın olduğu gün Ayşegül öğretmenin öğrencilerine okul 1 günlüğüne tatil edilirken, olaydan bir gün sonra öğrencilerine acı haber verildi. Rehber öğretmenleri eşliğindeki öğretmenler tüm sınıflara dolaşarak, çok sevdikleri Ayşegül öğretmenin ölüm haberini verdi. Haberi alan öğrenciler ise büyük üzüntü yaşadı.

Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!

Sık sık okulda bulunan gurur tablosundaki Ayşegül öğretmenin resimlerine bakan öğrenciler, boş kalan öğretmenler masasındaki ders ve yoklama defteri ile avundu.

Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!

Öğrencilerin çok sevdiği öğretmenlerine hitaben yazdığı mektup ve resimler, oturdukları sıraların üzerinde daha önceden Ayşegül öğretmene verdikleri çeşitli çiçek ve hediyeler ise boşalan öğretmenler masasının üzerinde gün boyu kaldı.

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Gaziantep, Erzincan, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü! - Son Dakika
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