Üye Girişi
Öğrencilerine en çok pay dağıtan üçüncü meslek lisesi oldular - Son Dakika

Öğrencilerine en çok pay dağıtan üçüncü meslek lisesi oldular

13.02.2022 11:00
Öğrencilerine en çok pay dağıtan üçüncü meslek lisesi oldular

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl Türkiye'de okul bazlı öğrencilerine en çok kar dağıtan ilk üç okul arasına girdi.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl Türkiye'de okul bazlı öğrencilerine en çok kar dağıtan ilk üç okul arasına girdi.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları üretimle ülke ekonomisine katkı sağlıyor ve harçlıklarını çıkarıyor.

Atölyelerde mobilya malzemelerinin yanı sıra özellikle salgın sürecinde dezenfektan, kolonya ve birçok hijyen ürünü de üreten lise, 2021 yılını 4,1 milyon lira ciroyla tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce paylaşılan bilgiye göre, okullar bazında öğrencilere en fazla payın dağıtıldığı okul 1 milyon 790 bin liralık öğrenci payı ile Kırıkkale Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci okul ise 734 bin lira ile Ankara Elmadağ Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Bu sıralamada Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 596 bin lira ile üçüncü oldu.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2021'de döner sermayeden elde ettiği karın 596 bin lirasını 120 öğrenciye dağıttı.

"5 yıl önce en çok ciro yapan okuldu

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AA muhabirine, 1968'de kurulan ve Batman'ın en eski okullarından biri olan lisenin kimya, mobilya ve metal bölümlerinde üretimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Lisede, 1250 öğrenci, 4 derslik, 3 atölye yer aldığını, 2 atölyenin de yapımının devam ettiğini aktaran Kurtaran, döner sermaye kapsamında metal, mobilya ve kimya bölümünde de üretimler gerçekleştirildiğini kaydetti.

Lisenin 2017'de Türkiye'de en çok ciro yapan meslek lisesi olduğunu anımsatan Kurtaran, "Geçen yıl da Türkiye'de döner sermaye gelirlerinden en çok öğrencilerine pay dağıtan üçüncü okul oldu. Öğrencilerimizin okurken cüzi de olsa bir gelir elde etmeleri aileleri için de gerçekten sevindirici." dedi.

Kurtaran, özellikle kimya bölümünün salgın sürecinde üretime katkı sunduğuna işaret ederek, üretilen malzemeleri öncelikle kendi kurumlarının ihtiyacını karşılamak için kullandıklarını aktardı.

Okulların temizlik ve hijyenle ilgili malzemelerini liseden tedarik ettiklerini dile getiren Kurtaran, ürün çeşitliliğinin döner sermaye cirosuna yansıdığını bildirdi.

Kurtaran, "Üretim faaliyeti içerisinde yer alan öğrenciler de bu cirodan kazanç elde ediyor. Öğrencilerin becerileri ürüne dönüşüyor, bu da okula ve öğrencilere maddi katkı olarak dönüyor." diye konuştu.

Öğrenciler kazançlarıyla ihtiyaçlarını karşılıyor

10. sınıf öğrencisi Şilan Demir, derslerde teorik eğitim aldıktan sonra uygulamalı eğitimle üretim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sıvı sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu gibi farklı ürünler ürettiklerini aktaran Demir, üretim karşılığında ücret aldıklarını, bu sayede ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı.

11. sınıf öğrencisi İslam Tekin ise döner sermayeden elde ettiği gelir ile eğitim ihtiyaçlarını karşıladığını, ihtiyaç fazlası ile de aile bütçesine katkı sunduğunu söyledi.

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Türkiye, Batman, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilerine en çok pay dağıtan üçüncü meslek lisesi oldular - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 11:09:17. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerine en çok pay dağıtan üçüncü meslek lisesi oldular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement