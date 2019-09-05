Öğrencilerine gönül verince "global öğretmen" oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görevli öğretmen Hüseyin Duşbudak, 3 yıl boyunca öğrenciler için geliştirdiği sosyal ve kültürel projeleri sayesinde Hindistan'da düzenlenen "Global Teacher Awards (Global Öğretmen Ödülleri)" yarışmasında ilk 100 öğretmen arasına girerek uluslar arası bir başarıya imza attı.

Doğubayazıt Savcı Hakan Kılıç Ortaokulunda 4 yıl önce beden eğitimi öğretmeni olarak meslek hayatına başlayan Bursalı Duşbudak, bir yıl sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde proje koordinatörü olarak görev aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı'nın kurduğu proje ekibinde 3 yıl koordinatörlük görevini yürüten Duşbudak, bu sürede özellikle dezavantajlı öğrencilere yönelik birbirinden güzel birçok sosyal ve kültürel çalışmayı hayata geçirdi. Bir dönem ilçede Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevini de yürüten Duşbudak, ilçenin tanıtımına yönelik organizasyonların başında yer aldı.

"Bir Milyon Öğrenci Sinemayla Buluşuyor Projesi" kapsamında ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki 27 bin öğrenciyi sinemayla buluşturan fedakar öğretmen, "Paylaşacağın Bir Kitap, Bir Oyuncağın Var mı Projesi" ile de başta anaokulları olmak üzere eğitim kurumlarına kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncak temin edilmesine öncü oldu.

Engellilere yönelik başlattığı etkinlikler ve çevre temizliğine yönelik projeleriyle de dikkati çekmeyi başaran Duşbudak, 24 Kasım 2018 Öğretmenler Günü'nde Ankara'da düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı "81 İl 81 İyi Örnek" programında "yılın öğretmeni" olarak Ağrı'yı temsil etti.

-12 bin başvuru arasında ilk 100'e girdi

Projelerini daha sonra İngilizceye çeviren Duşbudak, 2019'da ise Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen ve 70 ülkeden 12 bin eğitimcinin başvurusunun kabul edildiği "Global Öğretmen Ödülleri" yarışmasına başvurdu.



Değerlendirmelerin ardından bu alanda dünyadaki ilk 100 öğretmen arasına girerek büyük bir başarıya imza atan Duşbudak, ödülünü almak üzere 15 Eylül'de Yeni Delhi'de düzenlenecek olan ödül törenine davet edildi.

15 Eylül'deki ödül törenine davet edildi

Duşbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'daki söz konusu yarışmada bu yıl Türkiye'den kendisi dahil 8 öğretmenin ödül almaya hak kazandığını söyledi.

Uluslar arası çapta bu tür yarışmalara birçok eğitimcinin referansıyla başvurulabildiğini anımsatan Duşbudak, "Ödülü almamda en büyük emeği geçenlerden birisi de bana 3 yıllık koordinatörlük görevim boyunca her türlü desteği veren proje ekibimizin kurucusu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yardımcı'dır, sağ olsun kendisi ve bir çok öğretmen arkadaşım bu yarışma için bana referans oldular. Altı, yedi ay süren değerlendirmelerin ardından ilk 100'e girerek 15 Eylül'de yapılacak olan ödül törenine davet edildim." diye konuştu.

Doğubayazıt'ın Türkiye'nin en doğusunda yer alan ilçelerden birisi olduğunu hatırlatan Duşbudak, 3 yıl boyunca proje ekibiyle ilçede eğitimin çıtasını yükselten onlarca projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Projeleri binlerce öğrencinin yüzünü güldürdü



Duşbudak, projelerle binlerce öğrencinin yüzünü güldürdüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Eğitim ortam ve şartlarının kısıtlı olduğu bir bölgede, projelerimizin en önemli kısmını, dezavantajlı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitime katılımlarını artıran, eğitim şartlarını iyileştiren ve aynı zamanda onları sosyal hayata bağlayan çalışmalar oluşturdu. Kitap okuma etkinliklerimizle her yıl yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştık. Sinema etkinliğimiz ile 32 bin öğrencinin bulunduğu ilçemizde 25 bin öğrenciyi bu etkinlikle buluşturduk. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz ile hayırseverler arasında köprü kuran çalışmalarımızla daha fazla yardımın gelmesini sağladık."