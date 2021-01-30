Öğrencilerine havacılık sevgisini aşılayacaklar - Son Dakika

Öğrencilerine havacılık sevgisini aşılayacaklar

Alaşehir'de öğretmenler 'Model Uçak Eğitimi Kursu' aldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Zafer Kalkınma Ajansı ve Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan 'Model Uçak Eğitimi Kursu'nu tamamlayan öğretmenler sertifikalarını törenle aldı. 40 saatlik eğitimden geçen 14 öğretmen, okullarında öğrencilerine havacılık sevgisi aşılayacak.

Zafer Kalkınma Ajansı ve Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 2020 yılı 4. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında öğretmenlere yönelik 'Model Uçak Eğitim Kursu' açıldı. Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Model Uçak Atölyesinde gerçekleştirilen kursa 14 öğretmen ile 4 öğrenci katıldı. 40 saatlik kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalara törenle verildi. Törene, İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş katıldı. Törende öğretmen ve öğrenciler, kurs süresinde yaptıkları model uçakları, Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda sergiledi. Eğitim konusunda bilgi veren Model Uçak Eğitmeni Hasan Ersin, "Zafer Kalkınma Ajansı ile Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2021 yılı 4. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında Alaşehirli öğretmenlerimize model uçak kursu verdik. Farklı okullardan öğretmen ve öğrencilerden oluşan kursiyerler üç model yaptılar. Kursa katılan öğretmenlerimiz okullarında yarışmalara öğrenci hazırlayacaklar. Hedefimiz geleceğin hava modelcilerini yetiştirmek" dedi.

Öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek sözlerine başlayan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 'Model Uçak Projesi' Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye layık görüldü. Bir hafta süren kursa 14 öğretmen ve 4 öğrencimiz katıldı. Burada temel hedefimiz havacılık alanında bir alt yapı oluşturmak. Alaşehir'deki gençlerimizi özellikle çağın gereklerine uygun şekilde eğitmek. Bu alanda eğitim alan ve deneyimi olan öğretmenlerimiz özveriyle çalışıyorlar. Her birini ayrı ayrı kutluyorum. Önümüzdeki süreçte Alaşehir'den ulusal yarışmalara katılacak bir takımımızın olacağını da düşünüyorum. Çünkü Alaşehir'de üç yıldır havacılık sporlarıyla ilgili bir alt yapı oluştu. Önümüzdeki yıllarda Alaşehir'in adının havacılık sporuyla anılacağını şimdiden görüyorum" diye konuştu.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje 16 Bin 520 TL hibe desteği aldı.