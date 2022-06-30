Öğrencilerine istismardan aldığı ceza Yargıtay'da bozulan emekli öğretmen yeniden hakim karşısında

İzmir'de 6 kız öğrenciye 'istismarda bulunduğu' gerekçesiyle 79,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay'da bozulan tutuklu sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Esas hakkında mütalaasını veren savcı, sanık için toplam 79,5 yıl hapis cezası talebinde bulundu.

İzmir'in Menderes ilçesinde jandarmaya 17 Mayıs 2014'te gelen ihbarda, Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Adil Şahintürk'ün, 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izletip cinsel taciz ile istismarda bulunduğu iddia edildi. Yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerinin ifadeleri, psikolog eşliğinde alındı. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Adil Ş. tutuklandı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 102 yıl hapis talebiyle hakkında dava açılan Adil Ş., 15 Ekim 2015 tarihinde görülen duruşmada tahliye edildi. Dava sürecinde sanık emekli oldu. Dava, karar aşamasındayken, o dönem aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) şikayetiyle konu tekrar gündeme geldi. 26 Haziran 2016'da görülen duruşmada, sanık Adil Ş. yeniden tutuklandı. Adli Tıp Kurumu raporlarının beklenmesi nedeniyle uzayan yargılama sürecinde savcı, Adil Ş.'nin 4 kız öğrenciye yönelik 'zincirleme cinsel istismar' ve 'müstehcen yayın izletmek' suçundan 170 yıl, 2 kız öğrenciye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 65 yıl olmak üzere toplam 235 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 13 Temmuz 2017'de karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanığı, 'müstehcen görüntü izletmek' ve 'cinsel istismar' suçlarından 79,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık, öğrencilerden İ.I.'ya 'müstehcen görüntü izletmek' suçlamasından ise beraat etti.

Bölge Adliye Mahkemesi cezayı onadı

Kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde temyiz eden Adil Ş.'nin avukatı, dilekçesinde müvekkilinin suçu işlediğine dair delillerin sadece tanık ve mağdur beyanlarından ibaret olduğunu öne sürdü. Avukat, tanık öğretmen Saadet Özkan'ın beyanlarında çelişki bulunduğunu, Özkan ile sanığın husumeti olduğunu iddia etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, sanık hakkındaki mağdur İ.I.'ya 'müstehcen film izletme' suçundan verilen beraat kararını onadı. 'Cinsel istismar' ve 'müstehcen film izletme' eylemlerinin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını vurgulayarak, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını, mahkemenin kararında esasa ve usule aykırılığı bulunmadığını belirtti. 15. Ceza Dairesi 79,5 yıl hapis cezasını Yargıtay yolu açık olmak üzere onadı.

Yargıtay'dan döndü

Yargıtay'a giden karar, usulde eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle bozularak yerel mahkemeye gönderildi. Geçen Nisan ayında İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyeti, tutuklu sanığı 4 mağdura 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 8'er yıl hapis cezası verdi. Sanığın mağdurlarının okulunda müdür vekili olmasını göz önüne alıp, cezaları 15'er yıla çıkardı. Adil Ş.'ye başka bir mağdura 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da 12 yıl hapis cezası verdi. Sanık, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir mağdura karşı 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından aldığı ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7,5 yıl hapis cezasıyla toplam 79,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından taraflar dosyayı bir kez daha Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı görüşen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, esasa ilişkin kabul yapılmaksızın gerekçesiz hükümler kurulmasını kanuna aykırı görerek yerel mahkemenin kararını bozdu ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Bozma kararının ardından sanık yeniden hakim karşısına çıktı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Adil Ş., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, bazı mağdur çocukların aileleri salonda hazır bulundu. Celsede söz alan mağdur avukatları, sanığın tutukluluk halinin devamını bozma ilamındaki gerekçeli kararın detaylandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatı ise bozma kararına uyulması talebinde bulundu. Söz verilen tutuklu sanık da suçsuz olduğunu ve yazılı savunmasını tekrar ettiğini belirtti. Celsede İddia makamı, esas hakkında mütalaasını mahkeme sundu. Savcı, sanık için 'çocuğun cinsel istismarı', 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7,5 yıl hapis cezasıyla toplam 79,5 yıl hapis cezası talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verip duruşmayı erteledi. - İZMİR