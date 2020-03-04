Öğrencilerine obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme anlatıldı - Son Dakika

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 4 Mart Dünya Obezite ile mücadele günü etkinlikleri kapsamında Fen Lisesinde eğitim gören öğrencilere Obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verildi.



Fen Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen Eğitimde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Biriminde görevli Dr. Ayşe Türk tarafından sinevizyon sunumu ile öğrencilere vermiş olduğu eğitimde "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi olarak her yıl fazla kilo ve Obezite yüzünden en az 3-4 milyon kişi hayatını kaybettiğine işaret ederek şunları anlattı:



"Obezite gününüzde giderek artan kronik bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Yapılan çalışmalarda çocuklarda da Obezitenin giderek artış gösterdiği tespit edilmiştir. Günümüz yaşam koşullarında sedanter yaşam tarzını artması masa başında ve evde geçirilen zamanın artması, ulaşım araçlarının artması gibi nedenler obeziteyi tetiklemektedir. Bu nedenle sağlıklı beslenme ve hareketli hayat birimi olarak 4 Mart Dünya obezite günü etkinliklerini kapsamında farkındalık oluşturmak için bu eğitimi düzenlemiş bulunmaktayız. Obezitenin önlenmesinde toplumda farkındalığın artırılması ve çocuktan erişkinliğe kadar sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsetilmesi çok büyük önem arz etmektedir."



Düzenlenen Eğitimde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından Diyetisyen Miyase Koru ise öğrencilere sağlıklı beslenme konularında bilgiler verdi. Koru, Adolesan dönemde kalıcı davranış değişikliği oluşturan yetişkin dönemde meydana gelecek sağlık risklerini en aza indirmek için yeterli ve dengeli beslenme nasıl olmalı, hazır ve paketli gıdaların içinde bizi bekleyen tehlikeler nelerdir, doymuş yağ, yüksek sodyum yada yapay şekerlere maruz kaldığımızda vücudumuzda meydana gelen metebolik bozukluklar nelerdir, fizyokimyasal ve biyoaktif maddeler içeren besin grupları nelerdir konularında geniş kapsamlı olarak bilgilendirmede bulundu.



Öte yandan öğrencilerin dikkatini çekebilmek için " Hayvanlar Obez olursa " temalı video izletilerek 1975 yılından bu tarafa üç kat artan obezite prevalansının daha da artmasını önlemek için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması önemlidir denilerek etkinlik sonlandırıldı. - ZONGULDAK