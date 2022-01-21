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Öğrencilerine son kez karne veren öğretmen tören sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Öğrencilerine son kez karne veren öğretmen tören sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti

21.01.2022 19:29
Öğrencilerine son kez karne veren öğretmen tören sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karne töreni sonrası fenalaşan 56 yaşındaki kimya öğretmeni Mehmet Kartal'ın fenalaşarak hayatını kaybetmesi, herkesi hüzne boğdu.

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi'nde görev yapan kimya öğretmeni Mehmet Kartal (56), bu gün okulda öğrencilerine ilk dönem karnelerini verdikten sonra aniden sonra rahatsızlandı.

KORONA ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Karne töreninde yer alan meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Kartal, koronavirüs şüphesiyle Servergazi Devlet Hastanesi acil servisine müracaat etti.

HASTANE KORİDORUNDA FENALAŞTI

Korona testi için sıra beklerken fenalaşan Mehmet Kartal'a, acil servis ekibi tarafından müdahale edildi. 30 yıllık öğretmen olan Kartal, doktorların tüm abalarına rağmen kurtarılmadı.

Öğrencilerine son kez karne verdi! Tören sonrası fenalaşan öğretmen kurtarılamadı
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Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Kartal, Merkezefendi, Koronavirüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencilerine son kez karne veren öğretmen tören sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencilerine son kez karne veren öğretmen tören sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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