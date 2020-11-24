Öğrencilerini özleyen öğretmen, bestelediği şarkıya klip çekti - Son Dakika

Öğrencilerini özleyen öğretmen, bestelediği şarkıya klip çekti

24.11.2020 15:22

- Öğrencilerini özleyen öğretmen, bestelediği şarkıya klip çekti Öğrencilerini özleyen sınıf öğretmeni, "İyi ki Öğretmenim" isimli şarkı besteleyip okudu Candaroğulları İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sibel Tiftik, korona virüs tedbirleri kapsamında okulların yüz yüze...

- Öğrencilerini özleyen öğretmen, bestelediği şarkıya klip çekti

Öğrencilerini özleyen sınıf öğretmeni, "İyi ki Öğretmenim" isimli şarkı besteleyip okudu

KASTAMONU - Candaroğulları İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sibel Tiftik, korona virüs tedbirleri kapsamında okulların yüz yüze eğitime ara vermesi nedeniyle öğrencilerine duyduğu özlemi şarkı besteleyerek anlattı. Ayrıca öğretmen Tiftik, bestelediği şarkıyı seslendirerek klipte çekti.

Candaroğulları İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sibel Tiftik, korona virüs tedbirleri kapsamında okulların yüz yüze eğitime ara vermesi nedeniyle öğrencilerine duyduğu özlemi çektiği kliple dile getirdi. 24 Kasım Öğretmen Günü sebebiyle klip çeken Sınıf Öğretmeni Sibel Tiftik, önce şarkıyı besteledi. Bestelediği şarkıyı stüdyoda müzik eşliğinde seslendiren Sibel Tiftik, söylediği şarkıyı öğrencileriyle çekilmiş fotoğraflarıyla slayt haline getirdi. 4 dakika 15 saniye uzunluğunda hazırlanan klip, sosyal medyada yayınlanınca büyük ilgi gördü.

Sınıf Öğretmeni Sibel Tiftik'in öğrencileri için besteleyip öğrencileri için okuduğu şarkı, sosyal medyada kısa süre içerisinde birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Öğrencilerini özleyen öğretmen, bestelediği şarkıya klip çekti
Öğrencilerini özleyen öğretmen, bestelediği şarkıya klip çekti
Öğrencilerini özleyen öğretmen, bestelediği şarkıya klip çekti
Öğrencilerini özleyen öğretmen, bestelediği şarkıya klip çekti

Şarkı, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerini özleyen öğretmen, bestelediği şarkıya klip çekti - Son Dakika


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