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Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar - Son Dakika

Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar

06.09.2021 10:08
Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar, System.String[]

Okullarda yüz yüze eğitim başladı, İzmir'de bir okul renkli görüntülere sahne oldu.

Okullarda yüz yüze eğitim başladı, İzmir'de bir okul renkli görüntülere sahne oldu. Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu, uzun süredir okuldan uzak kalan öğrenciler için okulun girişine turkuaz renkli halı sererken, balonlar ve konfetilerle öğrencilere "Hoş geldiniz" dedi.

Bugün itibariyle okullarda yüz yüze eğitim başladı. Korona virüs pandemisi nedeniyle okullarından uzakta online eğitimle okuyan öğrenciler, yüz yüze eğitime coşku içerisinde başladı. İzmir'in Bornova ilçesindeki Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu ise renkli görüntülere sahne oldu. Okulun bahçesine öğrenciler için turkuaz renkli halı serilirken, bahçe balonlarla süslendi. Öğrencilerin okula girişi sırasında ise konfetiler patlatıldı.

Öte yandan uzun bir aranın ardından çocuklarını okula uğurlayan velilere de "Siz evde kahvenizi yudumlarken çocuklarınız bize emanet" denilerek Türk kahvesi paketleri hediye edildi. Okula girişlerde öğrencilere ateş ölçümü ve maske kontrolü de yapıldı. Veliler, kendilerinin de en az çocukları kadar heyecanlı olduğunu ve okulda düzenlenen karşılama töreninden çok memnun kaldıklarını belirtti. Büyük bir heyecan yaşayan öğrenciler ise okulu, öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını çok özlediklerini ifade ederek okulların yıl sonuna kadar açık kalmasını temenni ettiklerini, karşılama töreni nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

İzmir'de 700 binden fazla öğrenci bugün okul sıralarına otururken, İzmir'de yaklaşık 53 bin öğretmen de öğrencilerine kavuştu. - İZMİR

Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar
Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar
Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar
Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar
Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar
Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar
Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar
Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar
Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar
Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar

Koronavirüs, İzmir, Okul, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Öğrencilerini turkuaz renkli halı ve balonlarla karşıladılar - Son Dakika


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