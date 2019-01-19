Öğrencilerinin Her Şeyi O
1 saat önce
İzmirli sınıf öğretmeni Emine Ezgi Değirmenci, atandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Sağtepe Köyü İlkokulunda öğrencilerinin her şeyi oldu.
İzmirli sınıf öğretmeni Emine Ezgi Değirmenci, atandığı Diyarbakır
'ın Çüngüş
ilçesine bağlı Sağtepe Köyü İlkokulunda öğrencilerinin her şeyi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:35 Kaynak: Youtube
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