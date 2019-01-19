Son Dakika Haberleri: Öğrencilerinin Her Şeyi O

Öğrencilerinin Her Şeyi O

1 saat önce

İzmirli sınıf öğretmeni Emine Ezgi Değirmenci, atandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Sağtepe Köyü İlkokulunda öğrencilerinin her şeyi oldu.

İzmirli sınıf öğretmeni Emine Ezgi Değirmenci, atandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Sağtepe Köyü İlkokulunda öğrencilerinin her şeyi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:35 Kaynak: Youtube

Çüngüş, Diyarbakır, Genel
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