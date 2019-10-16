Son Dakika Haberleri: Öğrencilerinin projesiyle ipek iğne oyası dünya pazarına açılacak
Son Dakika Güncel Öğrencilerinin projesiyle ipek iğne oyası dünya pazarına açılacak

Öğrencilerinin projesiyle ipek iğne oyası dünya pazarına açılacak

53 dakika önce

Nallıhan'da ipek iğne oyası dünya pazarına açılıyor, üretici kadınlar kazanıyor sloganıyla "Tasarım-Hane Sosyal Girişim" Projesi hayata geçiriliyor.

Öğrencilerinin projesiyle ipek iğne oyası dünya pazarına açılacak, System.String[]

Nallıhan'da ipek iğne oyası dünya pazarına açılıyor, üretici kadınlar kazanıyor sloganıyla "Tasarım-Hane Sosyal Girişim" Projesi hayata geçiriliyor.

TÜSİAD'ın "Bu Gençlikte İş Var" girişimcilik programı kapsamında bin 118 iş fikri arasından ilk 33 proje arasına giren proje, TÜSİAD çatısı altında geliştirilecek.

"Tasarım-Hane Sosyal Girişim" Projesi kurucusu, üniversite öğrencisi Yüksel Demirel, Nallıhan'daki kadınların ürettiği ipek iğne oyasının üretim ve satışını arttırmak istediklerini söyledi.

Demirel, ipek iğne oyasında yıllardır istenilen satışa ulaşamama ve yavaş yavaş üretimin azalması sorununu çözme amacıyla Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi kardeşi Sinan Demirel ile beraber söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Projedeki en büyük hedeflerinin Nallıhanlı kadınlara istihdam sağlamak olduğunu belirten Demirel, internet üzerinden satış, mobil e ticaret uygulaması için yazılım geliştirme konusunda çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

TÜSİAD girişimcilik bayrağı kazanan 4 iş fikrinin içinde yer alan öğrencilere, Karabük Üniversitesi tarafından ödül verildi.

Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:12 Kaynak: AA
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