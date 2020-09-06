Öğrencileriyle 500 metre uçuş yapabilen roket üretti - Son Dakika

Öğrencileriyle 500 metre uçuş yapabilen roket üretti

Öğrencileriyle 500 metre uçuş yapabilen roket üretti Afyonkarahisar BİLSEM öğretmen ve öğrencileri roket yaptı 12 bin TL'ye mal olan roket, bin 500 metre uçuş yaptıktan sonra üzerindeki yükü zarar görmeden aşağıya indirebiliyor Afyonkarahisarlı gençlerden büyük başarı Afyonkarahisar BİLSEM...

Öğrencileriyle 500 metre uçuş yapabilen roket üretti

Afyonkarahisar BİLSEM öğretmen ve öğrencileri roket yaptı

12 bin TL'ye mal olan roket, bin 500 metre uçuş yaptıktan sonra üzerindeki yükü zarar görmeden aşağıya indirebiliyor

Afyonkarahisarlı gençlerden büyük başarı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar BİLSEM "Tulpar Roket Takımı" üyesi 1 öğretmen ve 4 öğrenci 2.14 santimetre uzunluğunda 10 santimetre genişliğinde ve 12 kilogram ağırlığında roket yaptı. 12 bin TL'ye mal olan roket 18 saniyede bin 500 metre uçuş yaptıktan sonra üzerinde bulunan 4 kilogramlık faydalı yükü bırakarak zarar görmeden paraşütle karaya iniş yapıyor.

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi "Tulpar Roket Takımı" üyesi 1 öğretmen ve 4 öğrenci 6 ay önce başladıkları çalışma ile roket üretti. BİLSEM Teknofest 2020 Roket yarışmasına katılma kararı aldı. 6 ay önce Fizik Öğretmeni Murat Malkondu danışmanlığında çalışmalarına başlayan 4 lise öğrencisi roketi sorunsuz tamamlamayı başardı. 12 bin TL'ye mal olan roket 18 saniyede bin 500 metre yüksekliğe uçuş yapabiliyor. Ortalama 3 buçuk dakika havada kalan roket, üzerinde bulunan paraşütler sayesinde faydalı yükü bıraktıktan sonra zarar görmeden karaya iniyor. 4 bin roketin başvuru yaptığı Teknofest ön elemelerini başarıyla geçen Afyonkarahisarlı öğrenciler yaptıkları roket ile salı günü Aksaray Tuz Gölü'nde yapılacak Teknofest 2020 Roket Yarışması için yola çıktı.

4 bin takımdan ilk 32'ye girdiler

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş yaptığı açıklamada, öğrencilerinin bu yıl yaptıkları roketle Teknofest 2020 finallerine katılmaya hak kazandığını söyledi. Öğrencilerin roket çalışmalarını 6 ayda tamamladıklarını ifade eden Gümüş şöyle devam etti:

"Bu yarışmaya Türkiye'den 4 bin takım başvuru yaptı. 4 bin takımdan 32 takım finale katılma hakkı kazandı. Bizim de Fizik Öğretmenimiz Murat Malkondu danışmanlığında 4 öğrencimizle birlikte oluşturduğumuz takımımız 32 takımın içerisine girme başarısı gösterdi. Şuanda öğrencilerimiz roketin montajını gerçekleştirdi. Roket atış anında belli bir mesafeye ulaştıktan sonra havada ayrılacak ve paraşüt sayesinde tekrar yere düşecek. Yarışmada başarılı atışları gösterebilen takımlar derece kazanmış olacak. Salı günü Aksaray Tuzgölü'nde yapılacak yarışma için yola çıkacaklar."

"Yaklaşık 6 aydır burada roketimizi yapmaya çalışıyoruz"

BİLSEM Öğrencisi Demir Demiray da yarışmadan başarı ile dönüş yapacaklarını ifade ederek: "Bizim hazırladığımız roketin amacı 4 kilogramlık faydalı yükü yaklaşık bin 500 metrelik bir irtifada bırakmak ve başarılı bir iniş gerçekleştirmek" dedi.

Emine Aslı Güvenç ise 6 aydır roket üzerinde çalışma yaptıklarını kaydederek: "Yaklaşık 6 aydır burada roketimizi yapmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST'te roketimizi sergileyip uçuşunu gerçekleştireceğiz. Roketimizin gövdesi 3 parçadan oluşuyor. Roketimizde 1 tane burun konisi var. En altta da alüminyum parçasıyla birlikte motorun gövdesi bulunmakta. Burada arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 6 aydır roketimizi birleştirmek sunumlarını yapmak için uğraşıyoruz. Videolarını deneylerini gerçekleştirdik. Daha sonrasında montaja geçtik. Şuan roketimiz hazır hale gelmiş durumda" diye konuştu.

Öğrencileriyle 500 metre uçuş yapabilen roket üretti

Afyon, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Öğrencileriyle 500 metre uçuş yapabilen roket üretti - Son Dakika

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