Öğrencilerle anılarını paylaştılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerle anılarını paylaştılar - Son Dakika

Öğrencilerle anılarını paylaştılar

6 saat önce

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş ve gaziler, Kapaklı'daki ilkokul öğrencilerine konferans vererek, Kıbrıs Barış Harekatı'na dair anılarını anlattı.

Öğrencilerle anılarını paylaştılar, System.String[]

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş ve gaziler, Kapaklı'daki ilkokul öğrencilerine konferans vererek, Kıbrıs Barış Harekatı'na dair anılarını anlattı.


Gazi İlkokulu ve İbni Sina İlkokulunda iki ayrı konferans veren Gaziler, Türkiye Cumhuriyeti'nin girmiş olduğu savaşlar ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bahsetti. Savaş günlerini ve mübadelede insan psikolojisi hakkında deneyimlerini paylaşan Başkan Çetintaş ve gazilere, konferans sonrası çiçek takdim edildi.


Konferans sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş, "İbni Sina İlkokulu Müdürü Cüneyt Yüksel ve Gazi İlkokulu Müdürü Erdal Öztürk'ün davetlerine iştirak ederek öğrencilerimize savaşlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Türkiye, Kapaklı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı
Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 02:49:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilerle anılarını paylaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]