Öğrencilerle Birlikte Kuru Ekmek Yedi, Üzüm Hoşafı İçti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle lise öğrencileri ile birlikte kuru ekmek yedi, üzüm hoşafı içti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle lise öğrencileri ile birlikte kuru ekmek yedi, üzüm hoşafı içti.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İMKB Anadolu lisesinde gerçekleştirilen18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kutlama programında, kuru ekmek yedi, üzüm hoşafı içti. Anma törenine Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan İMKB Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Bozkurt, "Öncelikle Çanakkale'de vatanı uğruna canını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu millet sizi unutmayacak ve unutturmayacak. Gençlerimize milli birlik ve beraberlik ruhunu aşılayan Gaziler diyarından şehitler diyarına projeleri ile gençlerimizi defalarca Çanakkale'yle buluşturan ve şimdi de aramıza katılarak bizimle Çanakkale ruhunu paylaşan Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na yürekten okulum adına teşekkür ederim" dedi. Çanakkale Zaferinin ne zor şartlarda kazanıldığını anlatan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, "O gün cephede yarım ekmek ve küçük bir azık ile birlikte günü geçiren kahraman şehitlerimizin anısına aynı yemeklerin bugün bu anma töreninde ikram edilmesi adına Şahinbey Belediyemize teşekkür ederim. Bugün çok önemli bir gün yüzyıl önce yine bizim mukaddesatımıza bizim varlığımıza özünde İslam'a yönelik büyük bir saldırıyla karşı karşıyaydık. O günkü niyet ne ise bugün de maalesef aynı hüznü aynı kederi bize yaşatmaya çalışıyorlar. Son olarak gençlik için yaptıkları projelerinden dolayı Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



"Biz bugünleri unutmayacağız, unutturmayacağız"



Çanakkale Savaşı sırasındaki düşmanlarının bugünde aynı düşman olduklarını vurgulayan Şahinbey Belediyesi Mehmet Tahmazoğlu, "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümü. Başta Çanakkale şehitleri olmak üzere bugüne kadar vatan için, namusumuz için şehit olmuş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Biz bugünleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz unutsak da düşmanlarımız unutmuyor. Yeni Zelanda 16 bin kilometre öte de dünyanın diğer ucu uçak bile durup yakıt almak zorunda. Çanakkale Savaşı sırasında Yeni Zelanda'dan gelip bizim vatanımızı işgal etmek isteyen Anzakları duymuşsunuzdur. Bugün onların torunları hala aynı düşmanlıkla oradaki Müslümanları katledebiliyor" şeklinde konuştu.



"Çanakkale'ye götürmeye devam edeceğiz"



Öğrencileri Çanakkale'ye götürmeye devam edeceklerini vurgulayan Tahmazoğlu, "Çanakkale'yi yerinde görmek lazım. Allah nasip ederse yeniden seçilirsek yeni dönemde de bütün gençlerimizi Çanakkale'ye götürmeye devam edeceğimizin sözünü buradan vermek istiyorum" diye konuştu.



Öğrencilere Çanakkale nasihati



Şiirlerin ve türkülerin söylendiği anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Başkan Tahmazoğlu öğrenciler o günlerin unutulmaması için nasihatlerde bulundu.



Öte yandan programı Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve çok sayıda öğrenci katıldı. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz

Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu

Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı

Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor