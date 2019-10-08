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Öğrencilerle patilerin buluşması

48 dakika önce

Çukurova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilerin ziyaretine ev sahipliği yaptı.

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Çukurova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilerin ziyaretine ev sahipliği yaptı.


İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra, anaokulu öğrencilerinin de ziyaret ettiği barınakta çocuklar, hem eğlenceli hem de sevgi dolu dakikalar yaşadı. Özellikle de minik öğrencilerin, yavru köpeklerle ilk kez tanışması ve kucaklarına alıp sevmeye çalışması görülmeye değerdi. 24 Kasım İlköğretim okulu öğrencileri, yanlarında getirdikleri mamaları, elleriyle köpeklere yedirmeye çalışması sımsıcak görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Gün boyu öğretmenleriyle beraber gelen öğrencilerin ziyaretlerine kucak açan Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, her yılın bu haftalarında, Dünya Hayvanları Koruma Gününde, hayvanseverlerin ve öğrencilerin ziyaretlerine sahne oluyor. Barınağa gelen öğrenciler, mutlu ve karınları sürekli doyan, tertemiz bir ortamda ve doğal yaşamlarına uygun şekilde yaşayan köpeklere sağlanan bu olanakları için Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür ettiler. - ADANA

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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