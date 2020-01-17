Öğrencinin bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Öğrencinin bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Yozgat'ta bir ilkokul öğrencisi, karne dağıtım töreni için okuluna gelen Vali Kadir Çakır'ın makam aracındaki bayrağı öptü.

Öğrencinin bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Yozgat'ta bir ilkokul öğrencisi, karne dağıtım töreni için okuluna gelen Vali Kadir Çakır'ın makam aracındaki bayrağı öptü.

Erdoğan Akdağ İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine gelen Vali Çakır'ın makam aracı, okul bahçesine park edildi.

Okulda tören devam ederken aracın yanına gelen 2 öğrenci, makam aracının plakasını inceleyip bir süre etrafında dolaştı.

Okulun 1'inci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz, aracın forsu olan Türk bayrağını öpüp alnına koyduktan sonra okul binasına yöneldi.

Öğrencinin makam aracını incelemesi ve bayrağı öpmesi, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yozgat, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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