Son Dakika Haberleri: Öğrencinin Bıçakladığı Müdür Başyardımcısının Hayatını Kaybetmesi

Öğrencinin Bıçakladığı Müdür Başyardımcısının Hayatını Kaybetmesi

6 dakika önce

HATAY(AA) - Eğitim Bir-Sen Dörtyol Şubesi üyeleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu için bir araya geldi.

Öğrencinin Bıçakladığı Müdür Başyardımcısının Hayatını Kaybetmesi, System.String[]
HATAY(AA) - Eğitim Bir-Sen Dörtyol Şubesi üyeleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu için bir araya geldi.

Eğitim Bir-Sen Dörtyol Temsilcisi Mehmet Bülent Sertaç, Çaylı Caddesinde yaptığı açıklamada, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Olayı kınadıklarını belirten Sertaç, "Eğitimcilerimize saldırı her geçen gün artarak devam etmektedir, mesleğimize artık saygı çok görülmüş, sözlü taciz, darp, bıçakla, yaralama ve ölümüne saldırı artık sıradan bir vaka olarak gündeme gelmektedir. Bugün geldiğimiz noktada öğretmene saygısızlık en temel sorunların başında gelmeye başlamıştır." dedi.

Sertaç, hayatını kaybeden müdür başyardımcısı Kuyucu'ya Allah'tan rahmet ailesine de başsağlığı diledi.

Basın açıklamasına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA

Gebze, Kocaeli, Dörtyol, Eğitim Bir Sen, Güncel
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