Son Dakika Haberleri: Öğrencinin Bıçakladığı Müdür Başyardımcısının Hayatını Kaybetmesi

Öğrencinin Bıçakladığı Müdür Başyardımcısının Hayatını Kaybetmesi

36 dakika önce

Sason ilçesinde Eğitim Bir Sen öncülüğünde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu için öğretmenler bir araya geldi.

Öğrencinin Bıçakladığı Müdür Başyardımcısının Hayatını Kaybetmesi, System.String[]
Sason ilçesinde Eğitim Bir Sen öncülüğünde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu için öğretmenler bir araya geldi.

Sason Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan öğretmenler adına açıklama yapan Sason Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Selahattin Özkan, bir toplumun öğretmenlerine kastetmenin o toplumun geleceğine balta vurmak olduğunu söyledi.

"Bu olaylar öğretmenlerimizi okullarda açık hedef yapmakta ve öğretmen toplumda gitgide değersizleşmektedir. Biz şiddetin karşısında gülle bekleyen topluma sevgi tohumları ekmeye çalışan eğitimciler olarak diyoruz ki Necmeddin hocamız ölümsüzdür. Çünkü Necmettin hocalar maddeye bağlı bedenler değil, maneviyata bağlı fikirlerdir." diyen Özkan, iyiyi, doğruyu ve güzeli öğretmeye devam edeceklerini belirtti.

Açıklamanın ardından şehitler için dua edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA

Kocaeli, Sason, Güncel
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