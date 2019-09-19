Son Dakika Haberleri: Öğrencinin drift şikayetine rektörün "plaka gönderin" cevabı
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Öğrencinin drift şikayetine rektörün "plaka gönderin" cevabı

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir öğrencinin sosyal medyadan kampüste drift atanlara yönelik şikayeti üzerine, "Bize plakalarını bildirin, kampüs içerisine almayalım" karşılığını verdi.

Öğrencinin drift şikayetine rektörün

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir öğrencinin sosyal medyadan kampüste drift atanlara yönelik şikayeti üzerine, "Bize plakalarını bildirin, kampüs içerisine almayalım" karşılığını verdi.


Son günlerde trafikte sıkça karşılanan drift sorunu bu kez Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde şikayet konusu oldu. Üniversitede eğitim gören bir öğrenci, kampüs içerisinde drift yapan araçları üniversitenin Rektörü Mustafa Ünal'a şikayet etti. Soysal medyadan şikayetini dile getiren öğrenci, "Hocam kampüs içerisinde araç ile her dönüşte drift yapan insanlar yüzünden canımız tehlikeye giriyor. Bugün yaşadığımız bir olayda az kalsın yaralanıyorduk. Her hafta aynı olay. Bu duruma güvenlikler el atabilirlerse seviniriz" yazdı.


Öğrencinin bu şikayetine cevap veren Rektör Ünal, "Eğer bize plakalarını bildirirseniz o araçlara belli bir süre kampüse almama yaptırımı uyguluyoruz" diyerek cevap verdi. Rektörün bu cevabı bir çok öğrenci tarafından beğenildi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Ünal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
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