Son Dakika Haberleri: Öğrencinin 'Fakir' Cevabı Güldürdü

Öğrencinin 'Fakir' Cevabı Güldürdü

1 saat önce

SOSYAL medyada paylaşılan ve nerede çekildiği bilinmeyen bir videoda, öğrencinin cevabı kısa sürede binlerce kez paylaşılarak 'viral' oldu.

Öğrencinin 'Fakir' Cevabı Güldürdü, System.String[]
SOSYAL medyada paylaşılan ve nerede çekildiği bilinmeyen bir videoda, öğrencinin cevabı kısa sürede binlerce kez paylaşılarak 'viral' oldu. Öğretmeninin Trafikte araçları olmayıp yürüyenlere ne isim verilir sorusuna Fakir diye yanıt veren öğrenci izleyenleri güldürdü.

Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen görüntülerde sınıf öğretmeni, trafik dersinde öğrencilerine trafik kurallarını anlatıyor. Öğretmenin, dersin devamında öğrencilere Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk sorusuna bir öğrenci ise Fakir diye cevap veriyor. Öğrencinin cevabı karşısında gülen öğretmen ise cevabın yaya olduğunu söylüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:30 Kaynak: DHA

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