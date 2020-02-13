Öğrencinin fişte unuttuğu ütü apartta yangına neden oldu - Son Dakika

ISPARTA'da, üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı özel apartta bir kişinin fişe takılı unuttuğu ütünün kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangın nedeniyle öğrenciler korku yaşadı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında, Modern Evler Mahallesi 160 Cadde'deki 5 katlı 20 apart dairenin bulunduğu ve öğrencilerin oturduğu binada çıktı. Binadaki yoğun dumanı fark eden öğrenciler, durumu itfaiyeye bildirdi. Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, bölgeye gelip, yangının çıktığı dairenin çelik kapısını manivela ile açtı. Gaz maskeli itfaiye erleri, yaptıkları çalışmayla kısa sürede alevleri söndürdü. Dairede yapılan incelemede yangının, öğrencilerin kıyafetlerini ütüledikten sonra ütüyü fişten çekmeyi unutmasıyla aşırı ısınan demirin kanepeyi tutuşturması üzerine çıktığı tespit edildi. Kanepe ve masa zarar görürken, paniğe kapılan öğrenciler binayı boşaltıp, tehlikenin geçmesini kapı önünde bekledi. Yangının söndürülmesinin ardından öğrenciler yeniden aparta alındı.