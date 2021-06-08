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"Öğrencinin Kadrajından Salgının Enleri Fotoğraf Yarışması" ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

"Öğrencinin Kadrajından Salgının Enleri Fotoğraf Yarışması" ödül töreni düzenlendi

08.06.2021 14:24

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Öğrencimin Kadrajından Salgının Enleri" fotoğraf yarışması sergi açılışı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Öğrencimin Kadrajından Salgının Enleri" fotoğraf yarışması sergi açılışı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Adapazarı MEM Sosyal-Kültürel Faaliyetler Birimi ve Sivil Aktivite ve Girişimcilik Ağı (SAGA) rehberliğinde ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik yarışmada, öğrencilerin salgın sürecindeki gözlemlerini ve yaşantı sonuçlarını yansıtan fotoğraflardan oluşan sergide ödüller sahiplerini buldu.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen törende ödülleri Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Özel Büro Müdürü Atalay Gürbüz, Güzel Sanatlar Lisesi Ahmet İlkak, SAGA Derneği Yetkilisi Çağatay Özkan, alışveriş merkezi müdürü Bahadır Tokgöz'ün elinden alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okundu. Ön elemede ilk 60'a giren eserlerin de yer aldığı sergide öğrencilerin ve velilerin mutluğu karelere yansıdı.

Bakırtaş, burada yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen yarışmayla veli-öğrenci duyarlığının ön plana çıktığını ve yarışmaya katılımın sevindirici olduğunu belirtti.

Yarışmanın başından sonuna kadarki süreçte yeteneklerini yansıtabilmeleri adına yola çıkan öğrencileri destekleyenlere teşekkür eden Bakırtaş, "Dünya düzenini, hayatları ve planları değiştiren salgın sürecinin olumsuz etkilerini ve bu süreçteki gözlemlerini kendi karelerinden sunmak isteyen öğrencilerin duyarlılıkları ve çabaları, küçük yüreklerin büyük başarısıdır." ifadesini kullandı.

Öğrencinin Kadrajından Salgının Enleri Fotoğraf Yarışması ödül töreni düzenlendi
Öğrencinin Kadrajından Salgının Enleri Fotoğraf Yarışması ödül töreni düzenlendi
Öğrencinin Kadrajından Salgının Enleri Fotoğraf Yarışması ödül töreni düzenlendi
Öğrencinin Kadrajından Salgının Enleri Fotoğraf Yarışması ödül töreni düzenlendi

Milli Eğitim Müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı, Adapazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Öğrencinin Kadrajından Salgının Enleri Fotoğraf Yarışması' ödül töreni düzenlendi - Son Dakika


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