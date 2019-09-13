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Öğrencinin lokantada unuttuğu telefonu çaldı

1 saat önce

BARTIN'da, üniversite öğrencisi Yunus Çelikgöz'ün lokantada unuttuğu telefonu çalan E.G.(47), güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Öğrencinin lokantada unuttuğu telefonu çaldı, System.String[]

BARTIN'da, üniversite öğrencisi Yunus Çelikgöz'ün lokantada unuttuğu telefonu çalan E.G.(47), güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü öğrencisi Yunus Çelikgöz, dün Kırtepe Mahallesi'nde bulunan lokantada yemek yedi. Hesabı ödedikten sonra lokantadan çıkan Çelikgöz, cep telefonunu yemek yediği masada unuttu. Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark edip, geri gelen genç, bulunamayınca şikayetçi oldu. Lokantaya gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Telefonu çalan kişinin aynı lokantada yemek yiyen E.G. isimli müşteri olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.G.'nin üzerinde üniversite öğrencisine ait cep telefonu bulundu. Telefon Çelikgöz'e teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bartın Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:50 Kaynak: DHA
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