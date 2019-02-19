Son Dakika Haberleri: Öğrencinin Parmağına Sıkışan Su Termosu Kapağı Kesilerek Çıkartıldı

Öğrencinin Parmağına Sıkışan Su Termosu Kapağı Kesilerek Çıkartıldı

52 dakika önce

Öğrencinin parmağına sıkışan su termosu kapağı kesilerek çıkartıldıKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde öğrencinin parmağına sıkışan su termosu kapağı itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Öğrencinin parmağına sıkışan su termosu kapağı kesilerek çıkartıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde öğrencinin parmağına sıkışan su termosu kapağı itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bulunan Eşref Uslu Okulu 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ö.A.'nın parmağı oynadığı su termosunun kapağına sıkıştı. Olayı gören arkadaşlarının durumu bildirdiği okul yönetimi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ö.A.'nın parmağına sıkışan kapağı çıkartmak için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ö.A.'nın parmağındaki yüzü kesilerek çıkartıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:19 Kaynak: İHA

Kocaeli, Kartepe, İtfaiye, 3. Sayfa
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