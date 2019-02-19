Öğrencinin Parmağına Sıkışan Su Termosu Kapağı Kesilerek Çıkartıldı
52 dakika önce
Öğrencinin parmağına sıkışan su termosu kapağı kesilerek çıkartıldıKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde öğrencinin parmağına sıkışan su termosu kapağı itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.
Öğrencinin parmağına sıkışan su termosu kapağı kesilerek çıkartıldı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde öğrencinin parmağına sıkışan su termosu kapağı itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bulunan Eşref Uslu Okulu 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ö.A.'nın parmağı oynadığı su termosunun kapağına sıkıştı. Olayı gören arkadaşlarının durumu bildirdiği okul yönetimi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ö.A.'nın parmağına sıkışan kapağı çıkartmak için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ö.A.'nın parmağındaki yüzü kesilerek çıkartıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:19 Kaynak: İHA
Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak
Genç Kızı Taciz Edip "Engelliyim" Diyen Sapığın Linç Edildiği Anlar Kameraya Yansıdı
Yerli Bomba İmha Robotu "Ertuğrul" İstanbul'da Görev Başında
Inter CEO'su, Mauro Icardi "Takımda Kalmak İstiyor" Deyince Wanda Nara Gözyaşlarına Boğuldu