ÖĞRENCİNİN PLASTİK PARÇAYA SIKIŞAN PARMAĞINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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ÖĞRENCİNİN PLASTİK PARÇAYA SIKIŞAN PARMAĞINI İTFAİYE KURTARDI

21.09.2022 11:56

OSMANİYE'de ilkokul öğrencisi Türmen Tekin'in (10), eğitim gördüğü okulda kitaplıktaki plastik parçaya sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

OSMANİYE'de ilkokul öğrencisi Türmen Tekin'in (10), eğitim gördüğü okulda kitaplıktaki plastik parçaya sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mithat Paşa İlkokulu'nda eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Türmen Tekin'in parmağı, sınıf kütüphanesindeki plastik kitaplık parçasına sıkıştı. Öğretmenlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, Tekin'in parmağındaki plastik kitaplık parçasını, keski yardımıyla keserek çıkarttı.Sağlık ekiplerince muayene edilen öğrencinin parmağında ciddi bir sıkıntının olmadığı saptandı.

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Kaynak: DHA

Osmaniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİNİN PLASTİK PARÇAYA SIKIŞAN PARMAĞINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖĞRENCİNİN PLASTİK PARÇAYA SIKIŞAN PARMAĞINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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