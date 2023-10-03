Öğrencinin refleksi faciayı önledi: Kayan araca atlayıp el frenini çekti - Son Dakika

Öğrencinin refleksi faciayı önledi: Kayan araca atlayıp el frenini çekti

Son Güncelleme: 03.10.2023 16:59

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye çarpan sürücünün, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kaymaya başladı.

İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye çarpan sürücünün, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kaymaya başladı. Olanları gören başka bir öğrenci ise kayan araca atlayıp el frenini çekerek muhtemel bir faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TERS YÖNDEN GELEN OTOMOBİL, ÇOCUĞA ÇARPTI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, arkadaşları ile birlikte okuldan çıkıp evine gidiyordu. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa ters yönden gelen otomobil çarptı. Çocuğun ayağı ezildi. Yaralı çocuk acı içinde kendisini yere atarken, kazayı fark eden sürücü ise aracından inerek yardıma koştu.

Kayan araca atlayıp el frenini çeken öğrenci, büyük bir faciayı önledi

EL FRENİNİ ÇEKEN ÖĞRENCİ FACİAYI ÖNLEDİ

Sürücü kazanın şokuyla otomobilin el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil kaymaya başladı. Otomobilin kaydığını fark eden başka bir öğrenci ise bir anlık refleksle kayan otomobile binerek el frenini çekti ve muhtemel bir faciayı önledi. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Görüntülerde sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir öğrenciye çarptığı, ardından panikle yardıma koştuğu, bu sırada kayan otomobile atlayan başka bir öğrencinin de el frenini çektiği görülüyor.

Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Kaza, 3. Sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencinin refleksi faciayı önledi: Kayan araca atlayıp el frenini çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencinin refleksi faciayı önledi: Kayan araca atlayıp el frenini çekti - Son Dakika
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