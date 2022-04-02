Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı! - Son Dakika
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Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!

02.04.2022 22:52

Bir öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını anlattığı videoyla büyük tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör hakkında geçtiğimiz yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan soruşturma tamamlandı. Komisyon tarafından verilen kararda disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varılırken, Rektörlük ise kararı onadı.

Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz yıl katıldığı bir internet yayınında anısını anlatırken "Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kalçasına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Şengör hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"CİNSEL TACİZ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Kamuoyunun tepkisinin ardından daha sonra bir açıklama yapan Şengör ise "Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum." şeklinde konuşmuştu.

DİSİPLİN CEZASI VERİLMEDİ

Sona eren soruşturmada komisyon tarafından Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı. Rektörlük yönetimi de komisyonun kararını onadı.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİ OLMUŞTU

Prof. Celal Şengör yaş haddinden dolayı 24 Mart'ta akademiden emekli olmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün yaptığı paylaşımda "Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Bir öğrencisiyle ilgili Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!
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Son Dakika Güncel Bir öğrencisiyle ilgili 'Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım' diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı! - Son Dakika


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