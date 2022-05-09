Öğrencisi olan bürokratların İçişleri'nden atıldığını iddia eden Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler - Son Dakika
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Öğrencisi olan bürokratların İçişleri'nden atıldığını iddia eden Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler

09.05.2022 21:16
Öğrencisi olan bürokratların İçişleri'nden atıldığını iddia eden Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında "Bu ülkede istihbaratçı yetiştirdim, polis yetiştirdim. Bana bilgi de veriyorlar" diyen Özdağ, yeni bir paylaşımda bulunarak İçişleri Bakanlığı'nda çalışan öğrencisi olmuş bürokratların işten çıkarılmaya başlandığını iddia etti. Özdağ, konuyla ilgili Bakan Soylu'ya yönelik "Sana kriminal derken haklıydım. Duyacağın son söz 'Teslim ol Süleyman!' olacak" ifadelerini kullandı.

Sığınmacı karşıtı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir polemik yaşamış ve hemen ardından katıldığı bir canlı yayında istihbaratçılar ve polislerden bilgi aldığını söyleyerek yeni bir tartışma yaratmıştı. Söz konusu ifadelerinde Özdağ, "Bu ülkede istihbaratçı yetiştirdim, polis yetiştirdim. Bu insanlar bana güveniyorlar, beni seviyorlar. Bana bilgi de veriyorlar" ifadeleri ile yeni bir tartışma yaratmıştı.

BAKAN SOYLU'YA YÖNELİK SERT İFADELER

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Özdağ, İçişleri Bakanlığı'nda çalışan öğrencisi olmuş bürokratların işten çıkarılmaya başladığını iddia ederek Bakan Soylu'ya yönelik yine sert ifadeler kullandı.

"SOYLU, BENİM ÖĞREMCİM OLANLARI İŞTEN ATMAYA BAŞLAMIŞ"

Paylaşımda Özdağ, "Soylu, İçişleri Bakanlığı'nda çalışan ve benim öğrencim olan bürokratları işten atmaya başlamış. Utanç verici gerçekten utanç verici! Süleyman benim yüzlerce öğrencim bakanlıkta, hepsini mi atacaksın? Sana kriminal derken haklıydım. Duyacağın son söz 'TESLİM OL Süleyman!' olacak." açıklamalarında bulundu.

Öğrencisi olan bürokratların İçişleri'nden atıldığını iddia eden Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler
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Süleyman Soylu, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencisi olan bürokratların İçişleri'nden atıldığını iddia eden Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencisi olan bürokratların İçişleri'nden atıldığını iddia eden Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler - Son Dakika
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