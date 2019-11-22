Öğrencisi rektör, hocası dekan

İstanbul Kent Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sakıp Pekin, geçmiş yıllarda öğrencisi olan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ile aynı yerde görev yapıyor.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Marmara Üniversitesi Kadın Doğum Bölümü'nde Doçent olarak görev yaparken bölümün kürsü başkanı olan Prof. Dr. Sakıp Pekin'in öğrencisiydi. Profesörlüğünü de, Prof. Dr. Sakıp Pekin döneminde alan Kavak, 2016 yılında İstanbul Kent Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Pekin'in de Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dekan olarak görev yaptığı üniversitede 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile duygu dolu anlar yaşandı. Aynı yerde görev yaptığı hocasının öğretmenler gününü kutlayan Prof. Dr. Kavak, hocasıyla yıllar sonra birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Pekin ise, bir nesil yetiştirmek kolay değildir diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür nesiller ister' diyor. Bir nesil yetiştirmek kolay değil üzerimizde sorumluluk büyük bunun farkındayız. Öğrencilerimize bir şeyler öğretmenin hazzı var ve onların bir gülüşü dünyaya bedel. Öğretmenler günümüz kutlu olsun" dedi.