Son Dakika Haberleri: Öğrencisi rektör, hocası dekan
Son Dakika Güncel Öğrencisi rektör, hocası dekan - Son Dakika

Öğrencisi rektör, hocası dekan

6 saat önce

İstanbul Kent Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sakıp Pekin, geçmiş yıllarda öğrencisi olan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ile aynı yerde görev yapıyor.

Öğrencisi rektör, hocası dekan, System.String[]

İstanbul Kent Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sakıp Pekin, geçmiş yıllarda öğrencisi olan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ile aynı yerde görev yapıyor.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Marmara Üniversitesi Kadın Doğum Bölümü'nde Doçent olarak görev yaparken bölümün kürsü başkanı olan Prof. Dr. Sakıp Pekin'in öğrencisiydi. Profesörlüğünü de, Prof. Dr. Sakıp Pekin döneminde alan Kavak, 2016 yılında İstanbul Kent Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Pekin'in de Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dekan olarak görev yaptığı üniversitede 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile duygu dolu anlar yaşandı. Aynı yerde görev yaptığı hocasının öğretmenler gününü kutlayan Prof. Dr. Kavak, hocasıyla yıllar sonra birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Pekin ise,  bir nesil yetiştirmek kolay değildir diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür nesiller ister' diyor. Bir nesil yetiştirmek kolay değil üzerimizde sorumluluk büyük bunun farkındayız. Öğrencilerimize bir şeyler öğretmenin hazzı var ve onların bir gülüşü dünyaya bedel. Öğretmenler günümüz kutlu olsun" dedi.


Kavak, Pekin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:17:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencisi rektör, hocası dekan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]