Öğrencisi Tarafından Öldürülen Araştırma Görevlisi İçin Gözyaşları Sel Oldu (2)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ŞENEL, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİÇankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Ceren Damar Şenel'in cenazesi, görev yaptığı fakültenin bahçesinde düzenlenin törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ŞENEL, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ



Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Ceren Damar Şenel'in cenazesi, görev yaptığı fakültenin bahçesinde düzenlenin törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Şenel'in ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şenel'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - Ankara

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