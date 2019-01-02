Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretim Üyesine Yapılan Kalp Masajı Kamerada
1 saat önce
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretim üyesine yapılan kalp masajı kameradaANKARA - Çankaya Üniversitesi'nde öğrencisi tarafından vurulan öğretim görevlisi, olayın hemen ardından yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretim üyesine yapılan kalp masajı kamerada
ANKARA - Çankaya Üniversitesi
'nde öğrencisi tarafından vurulan öğretim görevlisi, olayın hemen ardından yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:13 Kaynak: İHA
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