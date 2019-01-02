Son Dakika Haberleri: Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretim Üyesine Yapılan Kalp Masajı Kamerada

Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretim Üyesine Yapılan Kalp Masajı Kamerada

1 saat önce

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretim üyesine yapılan kalp masajı kameradaANKARA - Çankaya Üniversitesi'nde öğrencisi tarafından vurulan öğretim görevlisi, olayın hemen ardından yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretim üyesine yapılan kalp masajı kamerada

ANKARA - Çankaya Üniversitesi'nde öğrencisi tarafından vurulan öğretim görevlisi, olayın hemen ardından yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:13 Kaynak: İHA

Çankaya Üniversitesi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş, Forvette Son Kararını Verdi: Burak Yılmaz Gelsin Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü

Türkiye'yi Sarsan Yasak Aşk Cinayeti Davasına Çelişkili İfadeler Damga Vurdu Hamama Giden 18 Kadın Hastanelik Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 23:36:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretim Üyesine Yapılan Kalp Masajı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]